Docentes ocupan el liceo 61 del Cerro: exigen "soluciones reales y definitivas"

Este martes el núcleo sindical del liceo 61 ocupa el centro educativo exigiendo el compromiso de las autoridades para con la ampliación del liceo", según informó la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades).



A través de un comunicado, Ades Montevideo señala que "mucho se habla del compromiso con la educación de parte de los docentes, de las familias, de los estudiantes; ahora bien, las autoridades del CES están al tanto de las dificultades: aumenta la población en la zona oeste y debido a la escasez de liceos de segundo ciclo en la zona , la cantidad de alumnos por grupo ha ido aumentando y eso ha llevado a crear nuevos grupos, que funcionan en espacios que no estaban destinados a ese fin (biblioteca, salón de audiovisuales, salón de dibujo,etc) sin contar que los grupos de la orientación artística no tienen un espacio acorde a las necesidades de asignaturas como teatro, música y danza".



Además, señalan que "este año sufrimos de superpoblación y logramos que se creara un grupo de 4° bajo la condición de que se iniciara una obra de ampliación (proyecto presentado por el liceo)".



Los docentes denuncian que las autoridades "ofrecieron contenedores y este núcleo dijo que no. Queremos soluciones reales y definitivas. Arquitectos del CES visitaron el liceo, lo recorrieron y estudiaron la propuesta, le dieron el visto bueno y esperamos iniciaran las obras. Las mismas no han iniciado, por lo que hemos intentado tener instancias de diálogo con las autoridades que fueron desestimadas. Puntualmente se acordó una reunión para el día lunes 23 de octubre que fue suspendida en forma unilateral por las autoridades del C.E.S".