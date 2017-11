OAS trabó embargo a Gas Sayago por US$ 14:

El Juzgado de Concurso de Primer Turno que entiende en el proceso de concurso en Uruguay de la empresa brasileña OAS (que iba a construir la regasificadora), accedió al pedido de esa compañía y algunos de sus acreedores de trabar embargo de manera cautelar contra Gas Sayago, el consorcio estatal que construía la obra.

El embargo es por US$14,1 millones. La sede entendió que OAS tiene razón al considerar como activos los certificados de obra por la construcción parcial de un gasoducto terrestre que no le fue pagada por Gas Sayago, informó Subrayado. Los acreedores de la constructora brasileña (que adeuda alrededor de US$ 30 millones a unas 300 empresas) se sumaron al pedido como forma de intentar la recuperación de parte de ello.

El diputado nacionalista Pablo Abdala, que impulsó la comisión investigadora que indaga la concesión de obras de la regasificadora, explicó a El País que "los reclamantes que pidieron la cautela fundamentan el pedido de medida cautelar en el proceso de disminución patrimonial en que se encuentra Gas Sayago". "Consideran que, de acuerdo a lo que surge del último balance de UTE, esos 14 millones que reclaman equivaldrían prácticamente al patrimonio neto de Gas Sayago que hoy es de 436 millones de pesos. Por esa razón entienden que hay que actuar con urgencia y por eso piden la medida cautelar", señaló. Para Abdala, es irónico que "después de la pérdida que OAS le ocasionó a Gas Sayago, termina en algún sentido formulándole un reclamo y obteniendo un fallo favorable y trabando embargo". "No le da la razón (el fallo) definitivamente. Pero por lo pronto, la sede entiende que el planteo es sensato y razonable", explicó.

"Esto se agrega a la cuenta que está en el eje de los US$ 80 millones por lo que se gastó en el dragado, los costos de funcionamiento de Gas Sayago, más el gasoducto", señaló Abdala. Precisamente, el legislador pidió información sobre los salarios en Gas Sayago a la ministra de Industria, Carolina Cosse, "porque el costo en remuneraciones sigue siendo más o menos el mismo".

En el primer trimestre de este año Gas Sayago perdió US$ 5 millones. En 2016 su rojo fue de US$ 17 millones y en 2015 de US$ 2,6 millones.