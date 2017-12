Nuevo jefe de TNU desata polémica

Televisión Nacional Uruguay (TNU) está en pleno proceso de cambios. A la ya anunciada salida del director de los noticieros de Canal 5, Luis Curbelo, se suma el alejamiento de la directora general del canal, Adriana González.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, ya designó al nuevo encargado de comandar la televisión nacional: Ernesto Kreimerman, expresidente del Comité Central Israelita, quien asumirá el 1° de enero del año entrante con el objetivo de reactivar el canal estatal, y encaminarlo a que cumpla con la cuota de producción uruguaya estipulado en la conocida Ley de Medios (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual).

Sin embargo el nombramiento del socialista Kreimerman —hermano del exministro de Industria Roberto Kreimerman— no está exento de polémica.

El director designado tiene en su poder acciones de varias ondas de radio locales, lo cual choca con lo establecido en la Ley de Medios votada durante el gobierno de José Mujica.

Esa norma establece que los miembros del Directorio del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y los directores de Radio Nacional y de Televisión Nacional no podrán tener vínculos directos o indirectos con empresas o emprendimientos comerciales vinculados a la radio, televisión, publicidad, comunicación o similar, durante el período de su gestión.

La "Coalición por una Comunicación Democrática" manifestó su malestar al conocer la designación de Kreimerman por ese motivo. "Preocupación por el anuncio de la designación por parte del Ministerio de Educación y Cultura del Sr. Ernesto Kreimerman como director de Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), hecho que podría configurar una violación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)", explica el comunicado.

Los accionistas de ondas estatales están registrados en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec). Allí figura que Ernesto Kreimerman es accionista de Vallemiel SA, la empresa titular de Latina FM de Montevideo, y de otra firma que opera la misma radio en Punta del Este. Además, Kreimerman tiene acciones de otras emisoras en Colonia.

Dos fuentes oficiales consultadas por El País admitieron estar al tanto de esta situación, pero explicaron que no va a ser impedimento para que Kreimerman asuma la responsabilidad en Televisión Nacional, ya que se desprenderá de esos paquetes accionarios antes de asumir el cargo. Ese trámite fue iniciado en marzo pasado, comentó uno de los informantes.

Sin embargo, para la Coalición por una Comunicación Democrática un eventual proceso de transferencia de la titularidad de las acciones de las emisoras mencionadas no subsanarían esta irregularidad, en tanto la transferencia no opera hasta que no es aprobada por el Poder Ejecutivo, un trámite que ha demandado varios meses a otros solicitantes, detalla la declaración.

Una de las primeras tareas que deberá resolver Kreimerman es designar un director de los informativos. Con la salida de Luis Curbelo ese cargo quedará vacante a partir del 1° de enero. Según comentaron tres fuentes este nombre aún no está resuelto.

Otro de los desafíos que deberá asumir Kreimerman está vinculado también con la Ley de Medios. Esa norma establece una cierta cuota de contenidos uruguayos que hoy no cumple Canal 5.

Sanciones en la Ley de Medios.

La tarea del gobierno de Tabaré Vázquez fue reglamentar la Ley de Medios sancionada en el anterior gobierno de José Mujica. La reglamentación elaborada por el actual Poder Ejecutivo establece sanciones económicas para aquellas señales que cometan infracciones determinadas en la ley. Las multas van desde advertencias hasta US$ 200 mil.

CAMBIO DE PLANES Etchegorry no irá al informativo

La designación de Ernesto Kreimerman para dirigir TNU dejó por el camino la de Alejandro Etchegorry al frente de los informativos del canal estatal en sustitución de Luis Curbelo que desempeñará el cargo hasta el próximo 31 de diciembre.

La semana pasada había trascendido la designación de Etchegorry quien trabajó en los informativos de Canal 12 a lo largo de 35 años, desempeñándose en varias áreas. Cuando se desvinculó de esa empresa, en 2016, era el coordinador de Telemundo.

La designación había sido confirmada a El Observador por el propio Etchegorry quien había dicho que se trato de "una convocatoria personal por parte de la directora Adriana González".

No obstante la decisión de González no habría sido bien recibida por el Poder Ejecutivo desde donde se le pidió revertirla, pero ella se mantuvo y decidió alejarse del cargo que ahora será ocupado por Kreimerman. Aparentemente son varios los nombres en danza para ocupar ese cargo, pero hasta ahora a nivel oficial no trascendió sobre quién finalmente recaerá la designación.