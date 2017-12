Un nuevo flanco para el gobierno

Diciembre suele ser un mes cargado en cuanto a la actividad parlamentaria. Los legisladores apuran los trámites para aprobar todas las leyes que no lograron sancionar durante el año. Este 2017 no será la excepción. Muchas de esas discusiones tienen como centro de atención al oficialismo, quien mantiene la mayoría parlamentaria y por tanto la incitativa para impulsar los proyectos de ley que desee.

Pero hoy los focos de ataque de la oposición estarán puestos en el gobierno de Tabaré Vázquez. Es que deberá ser el Poder Ejecutivo quien envíe al Parlamento un nuevo proyecto de ley con las modificaciones negociadas en el Frente Amplio para atender las demandas de los autodenominados cincuentenos.

Vázquez había enviado al Parlamento un proyecto de ley inicial, y aseguró que no estaba dispuesto a enviar otro texto con cambios. Lo dejó bien claro en el último Consejo de Ministros en Pirarajá, Lavalleja, el lunes 27 de noviembre.

"El gobierno mandó un proyecto al Legislativo que lo estudió con los números que teníamos en su momento y ese es el proyecto de gobierno. Nosotros no vamos a mandar ninguna modificación", dijo ese día a los medios de prensa.

El presidente aclaró que si el Frente Amplio pretendía hacerle modificaciones corría por cuenta de los legisladores. Pero el deseo del mandatario no se cumplió. Es que al tratarse de modificaciones al sistema de seguridad social, la iniciativa legislativa tiene que surgir desde el Poder Ejecutivo, así lo establece la Constitución de la República.

Ahora los parlamentarios de la oposición criticarán al Frente Amplio en la sesión prevista para hoy de la Cámara de Representantes por entender que se debía alcanzar una solución que costara menos.

Tras sus duras discusiones internas —donde el ministro de Economía, Danilo Astori, amenazó con renunciar— el Frente Amplio alcanzó un acuerdo en el mediodía del martes 12.

Los blancos, colorados e independientes plantearon alternativas a las definiciones resueltas por el oficialismo, pero no fueron atendidas por el jefe de Estado, quien les respondió en una escueta carta que se hizo pública por el portal web de la Presidencia de la República.

"La propuesta de referencia llegó luego de que la bancada oficialista resolviera satisfactoriamente la temática que se venía considerando", respondió Vázquez en la carta que hizo pública desechando los planteos de la oposición.

El senador Pablo Mieres del Partido Independiente dijo a El País que fue una lástima que se desechase la propuesta porque los elementos presentados eran más económicos para el país. Sin embargo admitió que la oposición demoró en coordinar una propuesta unificada, lo que le sirvió de excusa a Vázquez para rechazar el planteo y dar por finalizada la discusión.

El diputado blanco Jaime Trobo dijo que la solución planteada era que los jubilables optaran al final de la vida activa y que no hubiera una instancia a optar previo al momento de la jubilación. "Eso le permitía a la persona decidir por cualquiera de los dos regímenes, al mismo tiempo que era necesario la modificación de la ley original. Eso da un costo de 1.000 millones de dólares, cuando la propuesta del FA son 2.400 millones de dólares", explicó.

La solución que encontró el Frente Amplio es distinta y está bastante más alineada con el proyecto del Poder Ejecutivo, dijo Trobo.

¿Quién fue el ganador?

La versión del FA es que nadie ganó: fue una salida negociada. La realidad es que los dirigentes de cada sector buscaron adjudicarse el triunfo. Astoristas llamaban a periodistas para decirles que eran los "ganadores", los socialistas buscaban instalar que "su fórmula" fue la que destrabó. Asesores de Murro explicaban que esto es posible gracias a la iniciativa del ministro de Trabajo.

UN ERROR DE CÁLCULO

BPS directo a examen de matemáticas.

¿Por qué el presidente Vázquez se metió en este lío? La pregunta no solo circulaba en la oposición, sino en varios grupos de WhatsApp de distintos sectores del Frente. La respuesta es simple. Al momento de diseñar el proyecto el mandatario pidió al BPS que le hicieran los números del costo de la propuesta para el Estado. Desde ese organismo le informaron que costaba unos US$ 2.500 millones. Pero se equivocaron. Las calculadoras no funcionaron bien, o apretaron mal los botones. El costo real de la propuesta inicial era de US$ 3.700 millones. El ministro de Economía, Danilo Astori, ordenó a su equipo hacer los números de forma "prolija" y "correcta" sobre la propuesta presentada por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, al presidente Vázquez. "Son unos anormales. Le erraron por lejos y esto es inviable", dijo un integrante del equipo económico al ministro Astori. El problema era que el proyecto ya había sido enviado. El error de cálculo fue transmitido a Vázquez por uno de sus asesores directos. "Me parece que los muchachos del BPS tienen que dar el examen de matemáticas devuelta", le comentó con ironía.