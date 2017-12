Novick firma acuerdo de asesoría con Giuliani

El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, firmó un convenio de asesoramiento con la empresa de consultoría de Rudolph Guilani, exalcalde de Nueva York.

El equipo de Giuliani trabajará en una serie de propuestas que ponen el acento en el combate y la prevención de la violencia doméstica, las rapiñas y el narcotráfico. El estudio que realizará la empresa de Giuliani se extenderá por un año. Novick dijo que el Partido de la Gente pondrá el trabajo de Giuliani a disposición del país y que el gobierno decidirá qué quiere hacer.

"En Uruguay hay que dejar de improvisar y buscar a los mejores profesionales en cada tema. Rudolph Giuliani lo ha demostrado con hechos concretos —cuando fue alcalde de Nueva York— al elevar la seguridad pública a niveles récord. En Nueva York viven ocho millones de personas y ahora se puede caminar con la familia por el barrio más peligroso que no pasa nada… En Uruguay somos apenas tres millones y medio. ¿Cómo no vamos a poder resolver esto? Hay que ponerse a trabajar en serio…". Novick hizo estas declaraciones a El País en Nueva York, en el piso 32 del edificio MetLife de Manhattan, donde Giuliani tiene las oficinas de su empresa dedicada a asesorar gobiernos sobre temas vinculados a la seguridad ciudadana. El plan que elaborará Giuliani será presentado con su presencia en Montevideo. "En enero, cuando me reuní con Giuliani en Buenos Aires me anticipó que la violencia doméstica estaba creciendo en la región. Ya son 28 las víctimas en nuestro país en lo que va del año. Giuliani lo sabía y nosotros lo dijimos luego de ese encuentro… Entonces, me pregunto si Giuliani es adivino o si en realidad tendrá las herramientas para analizar los probables fenómenos que pueden ocurrir… ¿Por qué el gobierno no hizo nada?", se preguntó el líder del Partido de la Gente.