Novick dispuesto a definir con consultoras el candidato a presidente del Partido de la Gente

El fundador del Partido de la Gente, Edgardo Novick destacó esta mañana que desde la creación del partido hace un año se conformaron "tres agrupaciones nacionales, varias departamentales, grupos de mujeres en varios pueblos del interior, cientos de jóvenes armando propuestas para el partido interconectados por redes sociales y 24 equipos de trabajo en los temas más importantes del país".



Consultado en el programa No Toquen Nada de radio Del Sol sobre si estaría dispuesto a definir al candidato a la presidencia del Partido de la Gente según la evaluación de consultoras ─algo que sí planea hacer para las candidaturas a las intendencias─, Novick afirmó que "no está mal, podría ser, cómo no".



"Si la consultora dice que no sea yo, ¿por qué no? Y me gustaría que me analice la gente también. Que me ponga como administrador de un país contra los otros candidatos", añadió.

RELACIONADAS La Concertación divide a los blancos By EL PAIS La Concertación divide a los blancos La Concertación divide a los blancos By EL PAIS La Concertación divide a los blancos La Concertación divide a los blancos By EL PAIS La Concertación divide a los blancos La Concertación divide a los blancos By EL PAIS La Concertación divide a los blancos La Concertación divide a los blancos "Ni el FA ni el Partido Nacional están dando muestras contundentes contra la corrupción" By Gabriel Rodriguez "Ni el FA ni el Partido Nacional están dando muestras contundentes contra la corrupción" "Ni el FA ni el Partido Nacional están dando muestras contundentes contra la corrupción" By Gabriel Rodriguez "Ni el FA ni el Partido Nacional están dando muestras contundentes contra la corrupción" "Ni el FA ni el Partido Nacional están dando muestras contundentes contra la corrupción" By Gabriel Rodriguez "Ni el FA ni el Partido Nacional están dando muestras contundentes contra la corrupción" "Ni el FA ni el Partido Nacional están dando muestras contundentes contra la corrupción" By Gabriel Rodriguez "Ni el FA ni el Partido Nacional están dando muestras contundentes contra la corrupción" "Ni el FA ni el Partido Nacional están dando muestras contundentes contra la corrupción" "Nos sentimos cada vez más lejos de los partidos tradicionales" By EL PAIS "Nos sentimos cada vez más lejos de los partidos tradicionales" "Nos sentimos cada vez más lejos de los partidos tradicionales" By EL PAIS "Nos sentimos cada vez más lejos de los partidos tradicionales" "Nos sentimos cada vez más lejos de los partidos tradicionales" By EL PAIS "Nos sentimos cada vez más lejos de los partidos tradicionales" "Nos sentimos cada vez más lejos de los partidos tradicionales" By EL PAIS "Nos sentimos cada vez más lejos de los partidos tradicionales" "Nos sentimos cada vez más lejos de los partidos tradicionales"

Sobre la gestión de gobierno que hace el presidente Tabaré Vázquez, Novick sostuvo que "manda (José) Mujica" y que desde al esposa del expresidente, Lucía Topolansky, es vicepresidenta de la República, se pregunta si el poder "está en Suárez y Reyes o en la chacra de Mujica".



Consultado sobre su reunión con Rudolph Giuliani (exalcalde de Nueva York) para planear una estrategia de seguridad pública, indicó que su equipo "es el que más sabe" del tema y que tardó un año en vincularse con el político estadounidense.



Al ser consultado sobre si no hizo lo mismo que el actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi, Novick dijo que este "contrató a un asesor que estaba dentro de un equipo, yo hablé directamente con Giuliani y su equipo. Bonomi hizo un acuerdo con un jefe de una división, nosotros estamos hablando con Giuliani y todo su equipo".



"Yo me junté con Giuliani el 19 de enero, arregló Nueva York en cinco años. Yo iba a Nueva York a trabajar con una mochilita cuando llegaba la noche y había que rajar para el hotel porque te afanaban. En Nueva York viven 8 millones de personas, ahora podés caminar con tu familia por el barrio más peligroso que no pasa nada. Bonomi está desde 2012 y no pudo arreglar Montevideo, donde vivimos 1 millón y medio de personas", señaló.



En este sentido, afirmó que si Bonomi "fue por el mismo camino (que él), la gente que puso a cargo de la gestión es mala".



El 40% y los extremos

Novick dijo que hay "un 40% de uruguayos que no se siente representado por ningún partido político", que es a lo que apunta su sector.



Sin embargo, las encuestas de consultoras como Factum, Cifra, Equipos, Opción o Radar no alcanzan este número. La más próxima es la de Cifra, publicada a fines de octubre. En este caso, sumando indecisos, votos en blanco o anulado y votantes del Partido de la Gente, se llega a un 35%.



El empresario manifestó que "esa gente que no se siente representada" no quiere votar "ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha". Consultado sobre a qué se refería con esos términos, Novick respondió: "Hoy, en la extrema izquierda está (José) Mujica y en la extrema derecha el que está identificado así por la gente es (Luis) Lacalle Pou".