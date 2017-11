"Ni el FA ni el Partido Nacional están dando muestras contundentes contra la corrupción"

El líder del partido de la Gente, Edgado Novick, cuestionó la decisión del directorio del Partido Nacional de sancionar con un apercibimiento al intendente de Soriano, Agustín Bascou.



“Opino que ni el Frente Amplio ni el Partido Nacional están dando muestras contundentes contra la corrupción. Es el momento en el que la gente está pidiendo que se den muestras contundentes” Novick en Soriano, mientras realiza una gira por el litoral del país.



La conducta de Bascou fue sometida a la Comisión de Ética del Partido Nacional luego de que fuera denunciado por el Frente Amplio en la Junta Departamental de Soriano al constatarse que durante más de un año pudo haber violado la Constitución por supuestamente beneficiarse por vender combustible a la comuna en una estación de servicio que era de su propiedad.



Novick sostuvo que “hay una diferencia grande entre un intendente de un mismo partido y de la misma colectividad, en otro departamento donde también tenía estaciones de servicio y pidió al Tribunal de Cuentas si podía hacer este mismo tipo de transacciones, le dijeron que no y no lo hizo. Ahí está la diferencia”.



Además dijo que es necesario hoy más que nunca dar muestras firmes contra la corrupción. “Estamos proponiendo terminar con la corrupción en éste país. La mejor forma de hacerlo es que todo se haga de forma transparente. En el mundo que vivimos, cuando un intendente compra una botella o una maquinaria, tiene que subirlo a la web. Cuando tenga una licitación, tiene que subirlo a la web. Ustedes los periodistas no deberían estar investigando por ahí, como, donde, sino que como cualquier ciudadano, tenemos que saber todo. Hay que transparentar todo” planteó el dirigente.



Novick dijo sentirse “muy opositor del gobierno y cada vez más lejos de los partidos tradicionales” indicó al presentar en el litoral, la propuesta de elegir los candidatos por capacidad, mediante un sistema de postulación previa.



