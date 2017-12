Mutualistas evaluarán hoy recurrir el "corralito"

Las mutualistas ya rechazaron en general el anuncio del Ministerio de Salud Pública (MSP) de no abrir el "corralito mutual" en febrero de 2018 para erradicar la denominada "intermediación lucrativa", pero existen matices entre las instituciones. Por eso, esta tarde se reunirán para debatir y alcanzar un consenso.

Es que mañana cuando sesione la Junta Nacional de la Salud (Junasa), los cuatro representantes de las mutualistas escucharán y solicitarán la formalización de la medida anunciada el miércoles pasado por el ministro de Salud Pública, Jorge Basso. Esperan que el Poder Ejecutivo les entregue en mano el decreto que establece la no apertura del corralito. Según informaron representantes de los prestadores privados a El País, "primero se escuchará el anuncio del gobierno" ya que hasta ahora no se tuvo información oficial por escrito.

Mientras tanto, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) sigue a la espera de un informe jurídico para evaluar la presentación de un recurso al entender que la medida dispuesta por el MSP debería plasmarse en un proyecto de ley y no a través de un decreto. El vicepresidente del SMU, Martín Fraschini, dijo a El País que "un decreto no puede modificar otro decreto, por eso, si eso ocurre, vamos a presentar un recurso".

Consultados dos representantes de las mutualistas en la Junasa sobre si podría considerarse el planteo del SMU, indicaron que no se descarta. "Este es un tema muy importante y que de alguna forma nos tomó por sorpresa porque se hizo por un decreto que todavía no se conoce, lo único que tenemos para opinar es sobre lo que dijo el ministro en conferencia de prensa", indicó un representante de las instituciones privadas. Coinciden en algo: la solución encontrada por el MSP al problema "lesiona y limita la elección del usuario". Según se confirmó a El País en el MSP, aún no está redactado el decreto.

El ministro Basso dijo ayer en el marco de la presentación de la semana de prevención de cáncer de piel que aquellas personas que lo requieran podrán cambiarse de prestador de salud. No obstante, explicó que se había identificado un "modus operandi" que implicaba que "algunas personas ya estaban recorriendo partes de la ciudad para hacer cambiar de mutualistas a personas" y cobrar por ello, indicó.

Más temprano, el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, dijo a Inicio de Jornada de radio Carve que había "rumores" que este año iba a reiterarse un nuevo episodio de estafa al Fonasa similar al ocurrido en 2016. Agregó que "la idea es que a través de medios electrónicos, y sin que intervenga la intermediación lucrativa, la persona se pueda cambiar de cualquier mutualista en cualquier momento", explicó.

Quian reconoció que "no encontramos la manera de evitar fenómenos delictivos".

En otro orden, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía aclaró que no se opone a la apertura del "corralito mutual". El presidente de la institución, Javier Gomensoro, había indicado a El Observador que "no abrir el corralito mutual afecta la competencia". Según publicó Presidencia, Gomensoro realizó las declaraciones a título personal.

El cambio de prestador de salud solo se habilitará por tres razones: motivos económicos, cambio de domicilio o disconformidad con la institución. El cambio podrá solicitarse en cualquier momento del año a partir del 1 de enero. Este año se detectó una megaestafa contra el Fonasa por afiliaciones truchas al Banco de Previsión Social (BPS) y a mutualistas por alrededor de US$ 4 millones.