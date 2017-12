Murro sobre los despidos a trabajadores de Latam: "Así no se hacen las cosas en Uruguay"

Esta semana 34 trabajadores uruguayos de la empresa Latam fueron despedidos por la empresa y denunciaron que se enteraron luego de que el viernes recibieron un correo electrónico que los citaba para el lunes a una reunión en la que les darían "un anuncio importante". Al entrar a sus legajos el domingo se enteraron que al otro día, el lunes, iba a ser su último día de trabajo.



Delegados del sindicato se presentaron el lunes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para denunciar la situación.



El titular de la cartera, Ernesto Murro, habló hoy jueves sobre el tema. En declaraciones recogidas por Subrayado, el ministro dijo: “Estamos trabajando en ese tema intensamente, hemos cuestionado fuertemente a la empresa por la actitud intempestiva que ha tenido con estos trabajadores. Así no se hacen las cosas en Uruguay”.



Murro sostuvo que "acá trajeron gente a sustituir a trabajadores que estaban trabajando, ni siquiera les avisaron personalmente antes. Este tipo de cuestiones preocupan mucho porque nosotros no queremos que este tipo de prácticas se instalen en nuestro país. Este es un país de diálogo, un país de negociación, un país de respeto a los derechos humanos”.



“Decirle a una persona que se lo va a sustituir sin siquiera darle una explicación previa, creemos que no es el mejor camino, es un camino absolutamente rechazable”, concluyó.

RELACIONADAS Trabajadores de Latam denuncian despidos y se presentan ante el MTSS By Rosana Decima Trabajadores de Latam denuncian despidos y se presentan ante el MTSS Trabajadores de Latam denuncian despidos y se presentan ante el MTSS