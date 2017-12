Mujica dispara contra Astori y calienta interna por candidaturas

El mensaje fue directo para Astori, aunque no lo nombrara directamente, todos en la interna del Frente Amplio supieron de quién hablaba Mujica. "No se puede encauzar una campaña electoral pidiendo que la gente vote el investment grade o el equilibrio fiscal, cosas que tienen importancia, pero de ninguna manera llegan a la subjetividad de la gente", aseguró Mujica en rueda de prensa tras participar ayer en la sesión del Senado.

Sus palabras sorprendieron a algunos astoristas que confiaban en el respaldo que podía dar Mujica a una eventual candidatura del titular de Economía. La historia no es nueva, porque no es la primera vez que el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) cuestiona públicamente a Astori.

"Pobre Danilo. Le falta sex appeal. Siempre está por ser presidente y va a seguir ahí porque no tiene picardía, le falta maldad. Danilo (…) es meramente racional y no llega al corazón de la gente. La gente piensa con el bobo también. Él es un profesor, da cátedra, pero no te conmueve, no te roba una lágrima", afirmó Mujica en el libro Una oveja negra al poder de los periodistas Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, publicado en el año 2015.

Fuentes astoristas consultadas por El País indicaron que la historia de supuestos apoyos y luego críticas a Astori de parte de Mujica no es nueva, y piensan que es parte del juego instalado por las candidaturas.

Ayer Mujica aprovechó para repetir una vez más que no será candidato, lo que genera más dudas dentro de la coalición. "Lo que sé es que me van a presionar mucho", admitió, y aseguró que quiere concluir su carrera política como diputado. Un día antes, en entrevista con Telemundo, la vicepresidenta y esposa de Mujica, Lucía Topolansky, aseguró que no le dará permiso para ser candidato.

Esto fue interpretado por muchos como un reconocimiento de que Mujica quiere presentarse, pero no cuenta con el aval de Topolansky por razones de salud relacionadas a su edad, dado que en mayo próximo cumplirá 83 años.

El tema de las candidaturas está cada vez más presente en la interna frentista. Para el año próximo se espera una definición de Astori durante el primer semestre. Sin embargo, no se descarta que a fines de 2018 se termine de definir Mujica por postularse.

Lo que parece no tener marcha atrás es la candidatura del intendente Daniel Martínez del Partido Socialista. Se entiende que es el candidato a la renovación, y aunque él no comunicó oficialmente que se postulará, todos dan por descontado que será uno de los presidenciales.

El pasado jueves 21, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda habilitó el local de la Departamental de la coalición para una reunión informal donde se pretendía abordar el tema de las candidaturas. El encuentro no cayó bien en la Lista 711 y a nivel de bases, ya que se entendió que no correspondía el uso de un local de la coalición.

Fuentes que participaron de la reunión, indicaron que hubo varias ausencias, entre ellas la de la ministra de Industria, Carolina Cosse, y de la secretaria general del Partido Socialista, Mónica Xavier.

Miranda: "Levantarse con dignidad de caídas".

El presidente del Frente Amplio Javier Miranda llamó a "que el 2018 nos encuentre proponiendo y construyendo". "La pregunta es hasta dónde querés llegar y cuánto estás dispuesto a apostar. En los frenteamplistas está el deber de la autocrítica, priorizar nuestro legado ético y levantarnos con dignidad de nuestras caídas", señaló en un mensaje de fin de año colgado en las redes sociales del Frente Amplio, en lo que pareció ser una referencia al caso del exvicepresidente Raúl Sendic.

En ese marco, señaló que se deben aceptar las debilidades para "corregir errores".

A su vez, Miranda destacó la responsabilidad de promover el debate a la interna de la coalición "para hablar sobre ideas, sobre sueños y sobre cómo vamos a materializar eso para cambiar la vida de las personas".