Mujica: "Me estoy borrando, ya no soporto más algunas cosas que me han agotado"

El expresidente y actual senador José Mujica habló de su futuro político durante el habitual asado de fin de año del que participaron amigos, políticos, sindicalistas y artistas entre otros, informó Subrayado.



"Me estoy borrando, consciente, deliberadamente, paso a paso", indicó el senador y explicó "me estoy borrando del candelero de la nomenclatura , no del compromiso y de la militancia: eso no podré mientras viva", expresó.



Y fundamentó esa decisión al afirmar que "ya no soporto más algunas cosas que me han agotado".



Mujica aseguró que en las próximas elecciones "probablemente esté en un puesto de relleno, en una franja retirada, como para no dejar solos a los compañeros" y reafirmó "no voy a asumir posiciones activas ni nada por el estilo".



"No me pongan ningún dejo de tristeza o algo parecido, no me despido para morime, me despido para vivir", dijo el expresidente al tiempo que aseguró que él es feliz "plantando maíz o revolviendo unos zapallos, pequeñas cosas para el mundo pero grandes para mí".



El senador explicó que la decisión de apartarse de los puestos activos en el gobierno están relacionados a su edad y a su físico. "Tiene que ser lo que la biología manda", dijo y ejemplificó al contar que tras pasar una hora leyendo "me viene sueño y me vienen ganas de dormir. Las neuronas están viejas y cansadas".



"Me parece que es mucho más honrado reconocerlo, lo otro es andar de viejo verde", indicó.



Mujica despertó las risas de los presentes cuando aseguró que él va a hacer lo que su esposa y actual vicepresidenta quiera, "cuando Lucía diga alguna cosa yo voy a obedecer lo que piense", indicó.