Mueven cielo y tierra tras las niñas desaparecidas

Brujos, tarotistas, videntes, psíquicos y otros presuntos sabios de las artes ocultas se han comunicado con la familia de la pequeña Brissa González. Dicen que la ven en un galpón o que está escondida en La Teja. Algunos se atreven a pedir dinero a cambio de revelar algún dato, según contó a El País Ana Paula Gerez, madre de la menor.

Mientras tanto, la niña de 12 años sigue sin aparecer. El lunes salió hacia la escuela 89 a la hora 7.30, como todos los días, y no se supo nada más de ella.

La línea de investigación científica de la Policía apunta hacia un grupo de Animé, un juego de intercambios de dibujos japoneses, del que la niña formaba parte. Los investigadores policiales están analizando la computadora XO de la menor, el único soporte tecnológico al que tenía acceso.

Sin embargo, hasta ayer no había respuestas, no las había dado la magia pero tampoco la ciencia. El hermano mayor de Brissa es guardia penitenciario en el Comcar. Sus compañeros y el resto de la Policía se pusieron a entera disposición de la familia. Han seguido todas las pistas imaginables pero no hay suerte y la desesperación de la familia va en aumento.

"Nunca había desaparecido, jamás anduvo sola de noche. Ella nunca salió de su casa, el único viaje que hace es hasta Rivera durante las vacaciones. Seguramente está muy angustiada, sabiendo cómo nos estamos preocupando todos nosotros", afirmó la madre.

La última vez que la vieron estaba en la parada de Melchor Ramírez y Sebastián Elcano, a tres cuadras del Antel Arena.

Colonia.

En tanto, del otro lado del país, en Colonia del Sacramento, los padres de Abril Carvajal la buscan de manera desesperada. Tiene 14 años de edad y falta de su hogar desde el lunes a la hora 14.15.

Iván Carvajal, padre de la adolescente desaparecida, contó a El País que su hija salió desde su casa en calle Agraciada de Colonia del Sacramento.

"Hemos ido tras todas las pistas que nos han dado pero no apareció. Nos hemos metido en lugares que ni la Policía entra. La andamos buscando con varios vehículos, lo único que sabemos es que no ha salido del centro urbano de Colonia", indicó el padre.

Maldonado.

El lunes pasado también desapareció Oriana, una niña de 12 años. Salió de su casa rumbo a la clase de gimnasia y se le perdió el rastro. Toda la familia salió a buscarla. Finalmente, las cámaras de videovigilancia de Maldonado lograron captarla mientras deambulaba cerca de los puentes ondulantes de La Barra, sobre avenida Aparicio Saravia.

A estos casos se suma el de Alison Iribarne, una mujer de 30 años que desapareció el pasado 22 de julio. Salió del barrio Aeroparque rumbo a la casa de su madre en Pando donde nunca llegó. Hija del murguista Marcelo "Lolo" Iribarne, se la busca intensamente.

El rostro de Alison es uno de los 116 que figuran dentro del listado público de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, División Crimen Organizado, Registro y Búsqueda de Personas Ausentes del Ministerio del Interior.

En esa lista se incluyen datos y fotografías de muchos ausentes, aún no están Brissa González y Abril Carvajal.

El psicólogo Robert Parrado inauguró en el año 2004 el Departamento de Personas Ausentes del Ministerio del Interior. Ocupó el cargo hasta el año 2010. En siete años hubo un cambio en el perfil de las personas desaparecidas.

"Se puede percibir un aumento en las desapariciones de preadolescentes. No manejo cifras oficiales, pero es notorio. Los preadolescentes de hoy no son como los adolescentes de nuestra generación. Tienen actitudes más querellantes antes de lo que nos pasó a nosotros. A eso se le agrega la situación de cada familia", explicó.

Parrado recomendó a los padres "estar atentos a la forma en se comportan sus hijos en relación a las redes sociales".

Desaparecidas

COLONIA Abril Carvajal - 14 años de edad Su desaparición se produjo el pasado lunes, a la hora 14:15, de su hogar, ubicado sobre la calle Agraciada de Colonia del Sacramento. Su familia y amigos la están buscando dentro de la ciudad. Lo único que se sabe es que no salió del casco urbano de Colonia.

Canelones Alison Iribarne - 30 años de edad El pasado 22 de julio salió desde el barrio Aeroparque hacia la casa de su madre en la ciudad de Pando. Desde ese día no han conseguido dar con ella. Tanto la familia como sus amigos han realizado intensas búsquedas en estos cuatro meses.

MONTEVIDEO Brissa González - 12 años de edad Salió rumbo a la parada del ómnibus a la hora 7.30 del lunes pasado. Tenía que llegar a la escuela 89 pero no lo hizo. La familia y sus amigos la han buscado sin éxito por todos lados. La Policía Científica estudia el contenido de su computadora escolar.