MSP impulsa cambios al corralito mutual por megaestafa al Fonasa

El Ministerio de Salud Pública (MSP) impulsa una serie de modificaciones en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que busca erradicar la intermediación lucrativa cuando en febrero se abra nuevamente el corralito mutual, única instancia en el año en la que todos los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) pueden cambiar de prestador. Es que en 2016 varias decenas de personas fueron procesadas por participar de un esquema de corrupción que realizaba falsas afiliaciones mediante la utilización de empresas promotoras y testaferros.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, informó a El País que se está trabajando con las instituciones en función de algunas situaciones que se observaron el año pasado: "Vamos a generar algunos cambios" en el corralito mutual, explicó. Agregó que "estamos trabajando aún en el tema, hay varias instituciones involucradas y más allá de que eventualmente se hable de una megaestafa, la misma no se pudo constatar porque fueron pocos casos", indicó Basso.

El secretario de Estado dijo que la situación denunciada y que es uno de los temas a analizar en el marco de la comisión investigadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en el Parlamento, "demostró que algunas cosas tenemos que modificar. Estamos dispuestos a generar acciones", agregó Basso, quien dijo que "se asegurará disminuir el riesgo de que sucedan situaciones como la de 2016".

La Junta Nacional de la Salud (Junasa) viene realizando varias rondas de consultas con los representantes de las mutualistas para definir las medidas a adoptar. Si bien aún no se comunicaron oficialmente las mismas, algunas de ellas buscan fomentar "las buenas prácticas de afiliaciones de forma de evitar la intermediación", indicó a El País un representante de un prestador de salud privada.

El MSP pretende que los usuarios que deseen cambiar de prestador de salud concurran a cada institución para inscribirse ante un funcionario del centro. Para ello será necesario completar un formulario del Banco de Previsión Social (BPS), presentar la fotocopia de la cédula de identidad, y rubricar junto al funcionario el documento; "todo un aspecto burocrático que dé ciertas garantías", dijo.

Rechazo.

Algunos prestadores de la salud privada consideran que la mejor alternativa para combatir la intermediación lucrativa es no abrir el corralito mutual, pero la decisión no es compartida en el MSP. Para los prestadores la solución no es "aplicar criterios de libertades de las instituciones en un sistema que es regulado". Las mutualistas consideran que con este tipo de iniciativas se pierde la capacidad de una venta proactiva, ya que "ahora tengo que sentarme con los brazos cruzados en un mostrador esperando que me caiga un afiliado", consideró el representante de la empresa de salud.

Caso.

Investigaciones policiales y judiciales determinaron que el gerente comercial y tres supervisores del Círculo Católico participaron de un esquema de corrupción que realizaba afiliaciones "truchas" mediante empresas promotoras y testaferros. En una de las firmas figuraba un cuidacoches como titular que percibía $ 100 por cada afiliación que realizaban sus "empleados", expresa un documento judicial al que tuvo acceso en su momento El País. Por cada afiliación, las mutualistas cobraban del Estado una cápita de $ 4.000. Por su parte, las empresas promotoras percibían $ 2.500. Algunos trabajadores de estas empresas fueron procesados por un delito de intermediación lucrativa; pagaban a personas entre $ 500 y $ 1.200 para que se afiliaran.