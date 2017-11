El MSP evalúa gratuidad de la bomba de insulina solo para niños

En Uruguay hay 300.000 personas con diabetes; de ellas, 270.000 no necesitan de la insulina para llevar adelante su vida, pero la situación es otra para los 30.000 diabéticos que sí dependen de la hormona y deben interrumpir sus labores varias veces al día para inyectársela. De este total, se estima que el 1% requiere del acceso a la bomba de insulina por prescripción médica —un dispositivo que introduce pequeñas cantidades de insulina en el cuerpo durante toda la jornada mediante un mecanismo de infusión— y que en el mercado vale US$ 10.000.

Según manifiestan los pacientes, la situación podría ser totalmente diferente de poder acceder de forma gratuita al dispositivo a través del Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) que financia el Fondo Nacional de Recursos (FNR) del Ministerio de Salud Pública (MSP).

El ministro de Salud, Jorge Basso ya pidió al FNR analizar el reclamo de la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU) que hoy espera ser recibida por las autoridades de salud para plantearles la situación. El secretario de Estado exhortó al FNR a evaluar la posibilidad de financiar la bomba de insulina en el PIAS pero solo para niños.

La coencargada de la Dirección Técnico-Médica del FNR, Rosana Gambogi, dijo a El País que desde el MSP "se planteó analizar la posibilidad para que el Fondo Nacional sea el que financie las bombas para la población focalizada en los niños".

La jerarca indicó que "será una primera etapa ya que en el futuro, habrá que ver cómo esto se desarrolla a partir de lo que surja de la evaluación".

Gambogi agregó que la población infantil "tiene mayor inestabilidad metabólica que otras franjas etarias y requiere pequeñas dosis, situación que vuelve difícil la administración de la insulina".

En un petitorio impulsado por varias asociaciones y que ya fue firmado por más de 52.000 personas denominado "Incorporación de la bomba de insulina a las PIAS en Uruguay", se reclama la incorporación del dispositivo al FNR.

"Para que las personas con diabetes residentes en Uruguay, que necesiten bomba de insulina con monitoreo continuo para su tratamiento, puedan acceder a ella, por su calidad de vida, para que puedan ser habitantes productivos y aportantes, para que no sean un alto costo económico en salud para el Estado y el país", indica el petitorio realizado en la página web change.org

La iniciativa que será entregada hoy al propio ministro de Salud Pública, agrega que "bajo prescripción médica la bomba de insulina es calidad de vida y un gran ahorro económico, es felicidad, es alegría, es amor de familia, es vida".

El gerente de la ADU, Javier González, dijo a El País que el dispositivo está pensado para aquellos pacientes que dependen estrictamente de las dosis de insulina y que cumplen con el tratamiento.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Se trata de una enfermedad en la que los niveles de la glucosa (azúcar) en sangre se encuentran muy altos. El organismo obtiene la glucosa de los alimentos que consume diariamente. Pero, en los pacientes diabéticos, justamente la insulina es la hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. Existen dos tipos de diabetes: tipo 1 (no se produce insulina) y tipo 2 que es la más frecuente (el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada).

Demanda insatisfecha de 120 bombas en total.

Se estima que 300 personas son las que necesitan efectivamente la bomba de insulina. Según el petitorio publicado y difundido en las redes sociales, "un tercio de ellos (100 pacientes) ya cuentan con las bombas, por lo cual la estimación inicial es que se necesitarían adquirir alrededor de 200 bombas para cubrir así las necesidades de los pacientes que requieren ese recurso terapéutico y no lo poseen". De todas maneras, se agrega que de este total, si bien muchos pacientes reúnen las condiciones para recibir el tratamiento, varios "presentan deficiencias cognitivas, emocionales o sicológicas que no los hacen seleccionables para la terapia con bomba de insulina, con lo cual la demanda insatisfecha real está en el entorno de 120 bombas de insulina".