El MSP elimina el corralito mutual, pero habrá que justificar el cambio de prestador

El ministro de Salud Pública (MSP), Jorge Basso, anunció en conferencia de prensa que a partir de 2018 no regirá más el corralito mutual y en cambio se deberá enviar una carta a la Junta Nacional de la Salud (Junasa) para justificar la intención de cambiar de prestador de salud.



La carta, que tendrá el valor de una declaración jurada, deberá explicar los motivos por los que el usuario quiere cambiarse y serán evaluados por la Junasa en un plazo no mayor a 30 días.



El procedimiento podrá ser realizado en cualquier momento del año, a diferencia de lo que ocurría con el corralito, que solo habilitaba a realizar el traslado en febrero.



En la conferencia de prensa, el MSP indicó que los motivos que se tomarán en cuenta para cambiar de prestador serán que se alegue una mala atención o que se indique un cambio de domicilio.



En caso de que se argumente que lo justificado por el usuario no es cierto, la mutualista tendrá la potestad de negarle la salida al usuario.