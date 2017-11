MPP pide informes al gobierno por el TLC

No hay apuro para votar el Tratado de Libre Comercio con Chile (TLC) en el Movimiento de Participación Popular (MPP). El sector decidió tomarse su tiempo y consultar estudios de impacto del Ministerio de Industria antes de ratificar el acuerdo firmado por el presidente Tabaré Vázquez y su par Michelle Bachelet.

Si bien el sector de José Mujica cuenta con informes negativos acerca del acuerdo, aún no hay una postura formal sobre el tema, por lo que se continúa demorando el tratamiento de la iniciativa que está a estudio del Parlamento desde hace siete meses.

Consultado ayer sobre el tema, el expresidente José Mujica dijo que confía que el Frente Amplio prestará los votos para la aprobación en el Parlamento. "Yo pienso que sí (se vota). Porque es una puertita más abierta. Tampoco podemos hacernos ilusiones de que tocamos el cielo con las manos", dijo.

"Lo de Chile me parece que es importante, en el mundo no existe libertad de comercio. Hay libertad para vender, pero para comprarte no", dijo Mujica al ser consultado sobre el TLC. Sin embargo, su grupo político aún no se expidió formalmente acerca del tema.

El diputado Jorge Meroni (MPP) señaló a El País que se esperará a conocer un estudio de impacto del acuerdo que elaboró el gobierno antes de definir posición. Además dijo que se harán contactos con legisladores chilenos para conocer de primera mano por qué no se ratificó el acuerdo en el Parlamento de ese país.

"No hay fecha para tomar una posición, queremos tener este informe de impacto sobre la industria uruguaya. Saber en qué beneficia al país y en qué no", explicó Meroni. Según supo El País, uno de los aspectos que preocupa es cómo puede afectar la firma de un TLC con Chile a la industria de los vinos en Uruguay.

Además, se entiende que los capítulos de servicios y conocimiento pueden perjudicar a Uruguay en el futuro. El formato de listas negativas es similar al que estaba contenido en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA) con EE.UU. que finalmente se rechazó y contó con la oposición del MPP y del resto del Frente Amplio.

Lo que sí decidió el MPP es dar los votos para la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP), que es cuestionado en un informe por comunistas y el sector Casa Grande que lidera la senadora Constanza Moreira.

Se oponen.

El canciller Rodolfo Nin Novoa no pudo convencer al Partido Comunista de las bondades de la firma de un TLC con Chile. El pasado martes, el sector se volvió a reunir para analizar el tema y ratificó la postura contraria al acuerdo.

"Cada vez más tenemos elementos sobre lo perjudicial que sería para nuestro país este acuerdo y por eso estamos preocupados. Porque no es beneficioso el contenido de este TLC para Uruguay", indicó a El País el secretario general del PC, Juan Castillo.

Los comunistas pedirán que sean los organismos internos del Frente Amplio los que definan si es conveniente o no votar el acuerdo con Chile. Esto, porque la otra posibilidad es que se someta a consideración de la bancada directamente y no de la Mesa Política como estaba previsto. "Nosotros hemos sentido a otros compañeros del Frente Amplio defender un listado de argumentos a favor; bueno, hay que intercambiar puntos de vista en un debate orgánico en la interna y que sean los organismos los que resuelvan", señaló Castillo.

La falta de definición de algunos sectores como el MPP y el Partido Socialista demoran la aprobación del proyecto que sería tratado en el Secretariado de la coalición en la primera quincena de noviembre. Igualmente, hasta el 9 de ese mes no se reunirá la comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes.

Al momento solo el Frente Líber Seregni expresó su respaldo total al acuerdo que negoció Vázquez con Bachelet en octubre del año pasado. En un informe entregado la semana pasada, señalan que es un "espaldarazo" para el software local.