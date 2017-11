MontevideoGas seguirá adoptando "medidas para reducción y reestructuración del gasto"

La empresa MontevideoGas anunció esta semana a sus empleados que seguirá adoptando las medidas necesarias para la reducción y reestructuración de los gastos.



El anuncio se realizó en el marco de un conflicto que tiene meses y que hoy al mediodía se intentará solucionar en una reunión clave en la que Petrobras, la operadora de la distribuidora de gas por cañería en Montevideo, deberá definir si mañana concreta o no el envío al seguro de paro de alrededor de 55 trabajadores.



Según un comunicado al que accedió El País, de la empresa dirigido a sus empleados, MontevideoGas informó que "viene hace años soportando déficits económico-financieros como consecuencia de los problemas estructurales que afectan a la competitividad y a la disponibilidad del gas natural en el país" y que ese contexto "adverso exige de la empresa la intensificación de los esfuerzos de reducción de costos a través de la adopción de medidas que permitan mitigar los déficits de forma inmediata, sin afectar la calidad y seguridad de la operación".



"Atenta a esa necesidad, la Empresa ha decidido suspender temporalmente el contrato de trabajo de una parte de su personal y reorganizar algunos sectores, sin afectar el mantenimiento de los elevados estándares de seguridad y calidad del servicio", señalan.



Más adelante en el comunicado, MontevideoGas menciona el tema del envío al seguro de paro de trabajadores: "Con respecto a la medida de seguro de paro, en la reunión del día 14/11 pasado el sindicato presentó una contrapropuesta centrada en medidas netamente comerciales. Respecto de la misma, la empresa expresó que, si bien el planteo coincide con el objetivo estratégico de la compañía de crecer en cantidad de clientes y en consumos y con algunas estrategias de promoción y venta en curso, la propuesta carece de la certidumbre necesaria para sortear los actuales obstáculos y no brinda solución a los requerimientos de ahorros inmediatos".



La empresa "lamenta" que la propuesta sindical "se centrara exclusivamente en aspectos comerciales y no propusiera temas que sí están bajo su decisión y control, como ser el levantamiento de las medidas de fuerza definidas en la asamblea de fecha 5/10 pasado, que justamente vienen obstruyendo el desarrollo de las promociones comerciales actualmente brindadas por la empresa a sus clientes".



Y "lamenta" también el anuncio divulgado por el sindicato de que iniciará una huelga de hambre contra la suspensión temporaria del contrato de trabajo de parte del personal, "especialmente considerando que la Empresa presentó dos propuestas alternativas a esta medida, que fueron rechazadas por el Sindicato, y que habrá reintegro del personal alcanzado por la medida al término del período legal".



Luego informa que en ese contexto "se están adoptando medidas necesarias para la reducción y reestructuración de los gastos. Dicha medidas, junto con otras en curso, tienen por objetivo paliar el déficit financiero de la empresa y brindar las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones asumidas con los diversos actores y de las inversiones, para continuar operando con los más altos estándares de seguridad y calidad de servicio, de acuerdo a lo estipulado en el respectivo contrato de concesión y a las normas legales y reglamentarias vigentes".

