Montevideo recibió doble stock de marihuana legal

No era la fecha límite para pagar una cuenta ni regalaban nada, pero cinco puntos de Montevideo amanecieron ayer con filas que, en algunos casos, superaban la cuadra y media. Es que hacía más de 20 días que las farmacias habilitadas para la venta de marihuana estaban sin mercadería y muchos adquirentes estaban deseosos de comprar los gramos permitidos. Lo curioso fue que, con el paso de las horas, seguía habiendo stock y no se ha acabado como en anteriores oportunidades. ¿Por qué? El Institu- to de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) dispuso que los locales pudieran recibir el doble de los kilos que, hasta ahora, les eran permitidos. Pasó de dos a cuatro kilos.

Las siete farmacias del interior del país, aún no recibieron los sobres con cannabis. En un comunicado del Ircca se aclaró que el abastecimiento se completará antes del martes 14.

La falta de marihuana durante este tiempo se debió al cambio de rotulación de los sobres. Como el cannabis es un producto vegetal, explicaron, la concentración de sus componentes (en especial del THC que produce el efecto psicoactivo) no es homogénea. Y, a su vez, las últimas pruebas de laboratorio habían dado que los valores de THC duplicaban —y hasta triplicaban— los que anunciaban el paquete. Por eso se paró la venta y se modificaron los envases.

Ayer se entregaron los nuevos sobres que establecen un límite máximo de THC de 9% (antes figuraba 2%) y un mínimo del otro principal componente, el CBD, de 3%. Estos nuevos paquetes son de color verde, pero no porque haya cambiado la variedad (sigue siendo la misma genética), sino porque entró al mercado la producción de la empresa Symbiosis (capitales uruguayos).

Los famosos sobres azules y celestes que circularon los primeros meses, y que pertenecen a la cultivadora ICC (que cotiza en la bolsa de Canadá), reaparecerán en unos días, cuando pasen una prueba de rayos, dijeron fuentes vinculadas a la producción.

La producción que se empezó a vender ayer lleva el nombre de Alfa II M y Beta II M. Al igual que venía sucediendo, las variedades Alfa son híbridos con una predominancia índica y las variedades Beta corresponden a híbridos con una predominancia sativa.

Para que esto no se convierta en una clase de botánica, puede decirse que la sativa demora más en florecer, viene de zonas más ecuatoriales y en su versión uruguaya "pega" más.

De local

Cuando el gobierno habilitó la venta de marihuana en farmacias, el 19 de julio, en Montevideo había cuatro locales de expendio. Luego surgió el problema con los bancos (en que era incompatible la operativa de este tipo de negocio con la normativa financiera internacional) y Pitágoras, una farmacia de Malvín Norte, fue la primera en darse de baja.

Ayer la capital recuperó la oferta y, por la incorporación de dos nuevas farmacias, pasó a contar con cinco puntos de venta habilitados.

La farmacia Camaño (Brito del Pino 1314, esquina Charrúa) y la farmacia Silleda (Gral. Flores 3401, esquina Andrés Lamas) comenzaron ayer su venta. Ellas dos y las tres que ya estaban (Antártida, Cáceres y Tapie) completan el listado de cinco que recibieron la mercadería. Según el comunicado del Ircca, es en Montevideo donde se concentra más de la mitad (55%) de los adquirentes.

Pero la falta de llegada al interior, según las empresas cultivadoras, también responde a problemas logísticos. Aseguraron que "es muy complicado" en algunas zonas. La poca cantidad de locales (siete en total) y las distancias hacen que el reparto a estas zonas sea "a pérdida". Pero como "es un compromiso", dijeron las fuentes consultas, "hay que cumplir".

La normativa obliga a las dos empresas que ganaron la licitación para cultivar la marihuana estatal a que se hagan cargo de la producción y también de la distribución de la mercadería. Incluso establece un límite máximo de 15 días para hacer llegar el producto, aunque los farmacéuticos del interior se habían quejado que no siempre se cumplió con ese plazo.

Ya se superaron los 15 mil adquirentes en todo el país y, se dice, que comenzó otra etapa para ajustar estos detalles.

IRCCA Cambios por "nueva etapa"

Augusto Vitale, un psicólogo que trabajó en la reducción de daños de las drogas y que dirigió el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) desde su creación, fue desplazado de su cargo. El hoy secretario de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, será quien ocupará su lugar, dijo ayer Búsqueda.

Según fuentes del Instituto, Vitale ha cumplido una etapa y el objetivo, ahora, es darle más potestad al área ejecutiva del Ircca, comandada por el politólogo Martín Rodríguez.

La idea, dicen, es que la Junta Nacional de Drogas no tenga que estar tan metida en la operativa del Ircca y que sea Rodríguez y su equipo quienes estén en el día a día. El cientistas político es, en los hechos, quien suele buscar las soluciones prácticas a los problemas que va enfrentando el experimento uruguayo.

Sobre él recae, en parte, el decreto de nuevos establecimientos para el expendio.