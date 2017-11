La mitad de los fiscales que aún trabajan bajo el viejo código penal pidieron licencia médica

Mientras continúan los trabajos para adecuar las tareas de los fiscales al nuevo Código del Proceso Penal, la mitad de los funcionarios públicos que aún trabajan bajo el anterior sistema solicitaron licencia médica.



La información trascendió en el marco de una asamblea que la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) realiza para discutir los cambios en el régimen laboral por el nuevo CPP y la propuesta que les presentó la Fiscalía tras una reunión realizada días pasados, confirmaron a El País fuentes del caso.



En los juzgados de la calle Uruguay donde se tramitan casos del viejo código, las cajas de plástico llenas de expedientes se amontonan en los despachos de los actuarios. Allí prima el descontrol y el caos.

Dentro de los expedientes hay casos de vencimientos de penas. Es decir, refieren a solicitudes de libertades y ello expone a la Suprema Corte a indemnizaciones por prisiones indebidas. "Es imposible controlar los vencimientos de penas", afirmó un juez penal a El País.



Días pasados, en una reunión con el subdirector general de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, cuatro jueces penales que tramitan expedientes según el Código del Proceso Penal antiguo señalaron que había problemas de competencias con los fiscales.

Por ejemplo, un caso de estafa denunciado antes de la implementación del nuevo código realizada el miércoles 1°, la Policía informó al juez de turno y este dispuso continuar las investigaciones y volver a ser informado.



Días atrás, la Policía detuvo al acusado y dio cuenta a uno de los cuatro fiscales que trabajan con expedientes del viejo código. "Pero ellos no quisieron asumir competencia", dijo un juez a El País. Enseguida agregó: "El nuevo código establece que el fiscal debe encargarse de esa investigación. Ese problema de competencias se repitió en dos o tres ocasiones. Los jueces señalaron que no podían tomar el caso y los fiscales afirmaron que no eran competentes. La Policía no sabía qué hacer", afirmó.