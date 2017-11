Misterioso crimen de feriante de Piedras Blancas

Blanca Gutiérrez, una mujer de 53 años de edad, desapareció misteriosamente de su casa de Piedras Blancas el pasado 21 de septiembre. La mujer vivía sola, trabajaba como feriante y "no tenía problemas con nadie", según dijo a El País su hija, María Gutiérrez.

Nació con una malformación en uno de sus brazos y se había lesionado el otro en un reciente accidente de tránsito en moto, de acuerdo a la versión de su hija.

Al no responder las llamadas telefónicas, sus hijos fueron a ver qué pasaba. Se encontraron que todo estaba cerrado, salvo una ventana. Entraron y se encontraron que faltaban objetos como el televisor y la garrafa.

El último en verla con vida fue su hijo quien ese día almorzó con ella. El desenlace no pudo ser peor. Su cuerpo apareció semidesnudo y con dos tiros en la cabeza el pasado 11 de octubre en un descampado en Instrucciones y Ruta 102.

La familia reclama a las autoridades que el caso no quede impune. Han hablado con los responsables de la investigación y no han tenido novedades sobre el caso.

"No hay respuestas de la Policía. Nadie sabe por qué la mataron y tampoco quién lo hizo. Nos dicen que se está investigando pero no hay avances, no queremos que se cierre la causa y nos digan que esto fue un ajuste de cuentas", afirmó Gutiérrez a El País.

Si bien ayer circuló una versión que indicaba que la mujer habría amenazado con denunciar a una banda de narcos, la familia nunca escuchó que estuviera enfrentada con alguien, según indicó María Gutiérrez.

Otro crimen.

En la mañana de ayer apareció en la vereda de Leandro Gómez y Plutón (Villa García) el cuerpo de Pablo Delgado, 37 años de edad, presentaba rastros de sangre en el tórax. Fue encontrado sin vida por vecinos del barrio.

El cuerpo fue enviado al forense y la Policía Científica trabajó en el lugar. El Área de Investigaciones se encuentra a cargo del caso.