Miranda preocupado por la interna del Frente Amplio: "Cada vez somos más peronistas"

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se mostró preocupado por la interna del partido de cara a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo en 2019.



En declaraciones al semanario Búsqueda, Miranda dijo que "es una barbaridad que no se logre llegar a acuerdos sin que sea con roces y enfrentamientos de sectores", y añadió que le comentó esta situación al presidente Tabaré Vázquez.



Sobre las distintas posiciones en torno a la propuesta del Poder Ejecutivo para solucionar las situación de los cincuentones, el jerarca explicó que la discusión de los sectores no se está dando como debería: "Primero se patea el tablero y después se intenta conversar. Se invierte el orden y así es muy difícil, porque no queda margen para intercambiar".



Calificó de "error político" las discusiones que se dan en torno a este tema, ya que el proyecto "debería se para que la fuerza política lo capitalice". En este sentido, consideró que hay un problema en la "acumulación" del FA. "Es gobierno y oposición, todo junto y dentro del mismo partido", manifestó, y añadió: "Cada vez somos más peronistas".

Según Miranda, desde que se hizo público el informe sobre las tarjetas corporativas de Raúl Sendic durante su período en Ancap, "solo se habló" de ese tema, incluso después de su renuncia a la vicepresidencia de la República.



Consideró que "ese lío" no permitió al partido "capitalizar la exitosa Rendición de Cuentas que aprobamos sin mayorías parlamentarias", y que con la situación de los cincuentones sucede algo similar: "Ahora que está todo para que capitalizar que el FA le dé una solución a un problema generado en gobiernos de la oposición, nos encerramos en el conflicto interno".



"¿Estamos convencido de que ganamos en 2019 caso? Porque todos buscan perfilarse y pierden la mirada general", dijo.