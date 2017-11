Ministros defienden "histórica inversión" de UPM y acusan a la oposición de "fatalismo"

Los ministros que hoy concurrieron al Senado para informar sobre el acuerdo entre la finlandesa UPM y el gobierno para la construcción de una segunda planta de celulosa en Uruguay, realizaron una cerrada defensa de la negociación realizada y los beneficios que la misma traerá para el país.



A la Cámara Alta concurrieron los titulares de Economía y Finanzas, Danilo Astori; de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León; de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro,



En una conferencia de prensa posterior a su comparecencia, Astori destacó que UPM realizará "la mayor inversión de su historia" y agregó que esta también "es la mayor inversión en la historia" de Uruguay.



Para el titular del MEF el acuerdo significa "un enorme voto de confianza en el país" y destacó que esto es algo "que se ve en el mundo entero".



Luego Rossi rechazó las críticas de "entreguismo" desde filas opositoras. "No es grato que se hable permanentemente de entreguismo. Que se demuestra a quién estamos sirviendo si no es al país", disparó.



Para la ministra Cosse, "hay un sentimiento de fatalismo en la oposición", mientras que Murro expresó que "UPM acepta el derecho de huelga como derecho de los trabajadores. Acepta la ocupación, acepta el piquete. De todos modos, siempre vamos a dialogar".

"Miles de puestos de trabajo".

Al hablar ante los legisladores, Cosse realizó una exposición del marco general en el cual el gobierno ha encarado la negociación, destacando que "el proyecto de UPM está completamente alineado con los objetivos de desarrollo productivo sostenible de Uruguay”.



La ministra mostró una presentación sobre la cantidad de empleos que generaría la nueva planta: “Durante la fase de construcción, el proyecto generaría 4.000 puestos de trabajo”, señaló.



“Estamos hablando de miles de puestos de trabajo” en una región que tiene altos niveles de pobreza, agregó, resaltando que “los puestos de trabajo generados serán de calidad y requerirán capacitación permanente, lo que se reflejará en remuneraciones sensiblemente superiores al promedio”. El PIB per cápita de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó crecería entre 10 y 15%, confirmó la ministra.

Críticas al "secretismo" del gobierno.

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou abrió la sesión y criticó “el secretismo con el que ha actuado este gobierno” en el tema. “Me di cuenta del porqué del secretismo. Lo que firmó el gobierno seguramente no lo podría haber hecho si lo conocía el sistema político y la ciudadanía (...) Sabemos quiénes se sentaron a negociar el acuerdo: por una parte el gobierno y por otra parte UPM. UPM obviamente defendió a la empresa, todavía estoy por saber quién defendió a los uruguayos. En el acuerdo nadie se sentó a defender a los uruguayos”.



“Este acuerdo en estas condiciones no me representa y estoy seguro que no representa a los uruguayos, el gobierno falló en la representación de los uruguayos", dijo. Y leyó más de 60 preguntas que llevó para los distintos ministros.