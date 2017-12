Una mina de oro para explotar

Enrique Volpe compró una casa en la Peatonal del Candombe en 1995 y Jorginho Gularte se acercó a darle la bienvenida al Barrio Sur. Se hicieron amigos y dos años más tarde fundaron la Asociación de Integración Cultural Tangó, junto a Martha Gularte y Lilián Esteller. Volpe quedó a cargo de esta ONG cuya meta es sacar adelante el barrio con los vecinos y el candombe. "Suena un tambor y no importa raza, religión, ni posición social, todos nos ponemos a bailar".

La amistad con Martha Gularte se afianzó "cuando le dieron la paliza a su hijo Jorginho, en 2002. Estuve con ella hasta que murió. Entregó la vida por su hijo. Y sigo en este proyecto porque se lo prometí a Martha. Ella reunía a niños en su casa y les abría la cabeza". Tangó conserva ese espíritu y a través de la campaña Uruguay Anfitrión del Mundo quiere hacer del Barrio Sur un lugar donde promover el desarrollo social y cultural con el turismo como aliado.

Se creó la Plaza Martha Gularte que está integrada al circuito turístico de la Peatonal del Candombe. Allí se pintó un mural que homenajea a los grandes del candombe que ya no están: Martha y Jorginho Gularte, Lágrima Ríos, Pirulo, Juan Ángel Silva y Quico Acosta. Se convocó a los artistas que "apoyan Tangó" para que pintaran. Se inaugurará en Las Llamadas, pero Volpe aspira a que se hable de la zona más allá de ese evento puntual: "Vienen dos días, se vende al mundo y el barrio queda olvidado. Acá tiene que haber bodeguitas, bares, bibliotecas, locales".

Planean construir un quemador de adoquines para templar los tambores en la plaza para que en temporada de cruceros los turistas sean recibidos por los vecinos, se les ofrezca "un choripán" y visitas guiadas. "Hay una señora que junta antigüedades, otros hacen cerámicas, artesanías, orfebrería y ropa de candombe. La idea es que cada vecino salga a la calle y recaude". Otro plan es hacer un museo del chocolate.

Volpe habló con Gabriel Santana, que maneja el Museo de Carlos Gardel (rambla y Concepción del Uruguay) para unir ambas propuestas. Volpe donará su combi artística para trasladar a los turistas.

En pañales.

Para Volpe el candombe es "una mina de oro en pañales". Ivonne Quegles opina igual. Ella nació en el Conventillo Medio Mundo, fue desalojada, y maneja la Casa del Vecino al Sur. La finca es propiedad de la Intendencia pero los derechos provisorios están en manos de los vecinos que realizan ferias, espectáculos, y hay una exposición del Medio Mundo.

Volpe y Quegles coinciden en que el punto a atacar es la inseguridad. Era zona roja, ha mejorado, pero "hace falta revisar las casas municipales porque todavía quedan bocas de droga. Si venís y te roban no volvés más", opina Quegles.

La casa donde funciona Tangó es propiedad de Volpe. Fue diseñada como un barco y la administran jóvenes de la zona que ofician de anfitriones culturales cuando la visitan los turistas. También es el museo de cuadros de Rubén Galloza. Se realizan talleres de danza, percusión y teatro.

Volpe quiere donar la casa para convertirla en una escuela práctico-laboral "atípica" que ofrezca un programa educativo y fuentes de trabajo. "No hay pupitre ni pizarrón. Mientras hacés el asado intercambiás con extranjeros y hay un aprendizaje". Pretende crear una fundación para desarrollar este programa con profesores de idiomas y arte. "Me gustaría que los jugadores de fútbol conocieran el proyecto. Le hice llegar una nota a la madre de Cavani y Suárez, hablé con Rodrigo Abreu, hermano del "Loco", y queremos contactar a Lugano: dono la casa si los futbolistas me apoyan".

Feria Navideña en rincón místico

La agrupación Menjunje organiza una Feria Navideña este 21, 22 y 23 de diciembre en la sede de la ONG y en la Peatonal del Candombe. Estarán las líneas de ropa que confeccionan los pequeños emprendedores del barrio, habrá desfiles y shows.

Jennifer López y Mick Jagger quedaron fascinados con este barrio. Dos días antes de que los Rolling Stones visitaran la casa del "Lobo" Núñez, Volpe le pidió una audiencia a Tabaré Vázquez. El presidente lo envió a hablar con María Julia Múñoz. "Sería ideal que los Rolling participaran del candombe como parte de la campaña de paz", le dijo. No hubo respuesta. "Después Jagger quiso ir conocer el candombe, y terminó cantando en lo del Lobo Núñez".

Vibrar el candombedesde el trazo

Cuando a Victoria Rodríguez la invitaron a retratar a Martha Gularte para el mural Las leyendas del candombe, aclaró: "En mi vida pinté un mural". Pero acababa de hacer el cuadro de Rosa Luna, y el destino parecía guiarla rumbo al candombe, un género por el que no siente afinidad pero del que "me dejo penetrar por sus cuerdas".

No le dieron pautas. Era tema libre. La comunicadora y artista leyó cuanto pudo acerca de Gularte y vio una cantidad de fotos. "El sello estético particular" de esta vedette facilitó el trazo. Lo pintó en tres días. Aguarda ansiosa la inauguración del mural para recibir la devolución de los familiares: "Son quienes te hacen sentir si hiciste o no justicia con lo que pintaste".