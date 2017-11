Millonarios premios no se cobran en la Lotería

Miles de uruguayos dejan de cobrar de la Dirección de Loterías y Quinielas los aciertos de sus apuestas, lo que supone que, todos los años, millones de dólares no llegan a sus legítimos acreedores. En 2016, el monto de los aciertos no cobrados superó los US$ 6 millones, informó el director Luis Gama a El País.

Gama precisó que la mitad de esa cifra corresponde a aciertos en los juegos de quiniela y tómbola, por montos menores a $ 2.000 pesos.

Aunque la falta de cobro puede obedecer a variados motivos, entre ellos la pérdida del resguardo o del boleto, Gama entiende que los apostadores no cobran sus premios porque muchas veces hacen la jugada en una agencia concreta y luego viajan y no tienen dónde hacer efectivo el recaudo.

"Una de las agencias que tiene varios premios no cobrados es la de Tres Cruces", señaló Gama, y eso apoya su hipótesis.

"La gente hace su apuesta cuando está en Montevideo de paso, y luego se va a otro departamento y no vuelve para cobrar", estimó.

Otras veces es por olvido o por algún percance que impide que la persona acceda a un premio, muchas veces cuantioso.

"Este año hubo dos premios mayores de 5 de Oro que no fueron cobrados; uno de ellos por valor de US$ 800.000", explicó el director de Loterías.

En los juegos de quiniela y tómbola el monto no cobrado el año pasado fue de unos tres millones de dólares, lo que supone que numerosos apostadores dejaron de percibir dinero.

"El 86% de las apuestas en la quiniela, y el 95% en la tómbola, son por montos menores a 2.000 pesos", ilustró Gama.

El dinero de los premios no cobrados va a Rentas Generales o se reparte entre los funcionarios de la Dirección de Loterías, explicó.

"Lo que nosotros queremos es que ese dinero vuelva al apostador que es su legítimo dueño. Es su dinero", aseguró Gama.

Medida.

Por eso, la Dirección de Loterías dispuso una medida que comenzó a regir el pasado 1° de noviembre: cualquier apostador de quiniela o tómbola que tenga premios inferiores a $ 2.000 podrá hacer efectivo el cobro en cualquier agencia del país. Hasta ahora, solo podía cobrar en la agencia donde había realizado la jugada.

"Esta misma medida se implementó el año pasado para el 5 de Oro y se vio que bajó drásticamente la cifra de los aciertos no cobrados", dijo Gama.

En tanto, la Dirección de Loterías informó que por tercer período consecutivo, Luis Gama ocupará la presidencia de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae).

La asamblea general, convocada el pasado mes de octubre en Panamá, eligió por unanimidad a Gama, quien hizo "un balance muy positivo" del período pasado. "Buscaremos una nueva estructura para los próximos dos años, promoviendo acciones, generando documentos sobre juego responsable, juego ilegal y juego on line".

Por otra parte, Gama continuará formando parte del comité ejecutivo de la Asociación Mundial de Loterías al ostentar la presidencia regional.