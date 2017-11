Militares retirados se agrupan en un movimiento pensando en llegar al Parlamento

Integrado mayormente por militares retirados, en los últimos días comenzó a funcionar el Movimiento Unidos Podemos, con el objetivo de formar parte de la vida política e ingresar al Parlamento como una fuerza de oposición en las próximas elecciones.



En conversación con El País, uno de sus integrantes, el general retirado de las Fuerzas Armadas (FFAA) Hebert Fígoli, sostuvo que el movimiento se encuentra en su "etapa inicial" y que en los próximos días se elegirá un presidente para el comité ejecutivo nacional transitorio del sector.



La idea de ingresar a la vida política partidaria surge "del intercambio de opiniones entre personal retirado de las FFAA y también de algunos civiles. La intención es que el movimiento posteriormente se alinee con el Partido Colorado o el Partido Nacional.



Previamente, el comité va a "desarrollar un programa de principios", con sus "diferentes alternativas de acción política". Esto comenzará a llevarse a cabo después de la asamblea general extraordinaria prevista para el próximo lunes, en la que se elegirán a las autoridades formales, señaló Fïgoli.



El militar retirado sostuvo que en las últimas semanas "se han recogido opiniones en Montevideo y el interior, de manera de conformar una masa crítica inicial que permita formar el movimiento y empezar a trabajar" para definir "cuál es el norte que va a orientar las acciones" del sector, con el objetivo de "lograr una representación parlamentaria".

RELACIONADAS Impuesto a militares se aprueba este año By EL PAIS Impuesto a militares se aprueba este año Impuesto a militares se aprueba este año By EL PAIS Impuesto a militares se aprueba este año Impuesto a militares se aprueba este año By EL PAIS Impuesto a militares se aprueba este año Impuesto a militares se aprueba este año By EL PAIS Impuesto a militares se aprueba este año Impuesto a militares se aprueba este año Militares advierten que MEF gravaría al resto de jubilados By EL PAIS Militares advierten que MEF gravaría al resto de jubilados Militares advierten que MEF gravaría al resto de jubilados By EL PAIS Militares advierten que MEF gravaría al resto de jubilados Militares advierten que MEF gravaría al resto de jubilados By EL PAIS Militares advierten que MEF gravaría al resto de jubilados Militares advierten que MEF gravaría al resto de jubilados By EL PAIS Militares advierten que MEF gravaría al resto de jubilados Militares advierten que MEF gravaría al resto de jubilados Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" By Rosana Decima Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" By Rosana Decima Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" By Rosana Decima Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" By Rosana Decima Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados" Militares jubilados contra reforma: gobierno "quiere que el déficit lo paguen los retirados"

Fígoli, que encabeza el grupo coordinador de retirados y pensionistas que se oponen a la reforma de las jubilaciones militares que proyecta el gobierno del Frente Amplio, dijo que este tema y "todos los que hacen a las FFAA, pero con énfasis en lo que afecta al personal retirado", estarán "en consideración" en la agenda del Movimiento Unidos Podemos.



Según el general retirado, de las asambleas preliminares que se han llevado a cabo participaron entre "300 y 400 personas".



Consultado sobre por qué se planea que el sector se integre a uno de los partidos tradicionales y no al oficialismo o incluso a otro partido de la oposición como el Partido Independiente o el Partido de la Gente, Fígoli respondió que "hasta ahora no se percibe la intención de que el movimiento pudiera alinearse al oficialismo" y que pasa más "por pensar un movimiento que haga expresión de contenidos y de acción en la oposición y no en el oficialismo".



"Lo importante en este momento es crear una masa crítica: conexiones en el interior a través de representantes que puedan ser el canal conductor a los conciudadanos, de manera de transmitir los principios, las ideas, los valores, para darle vida a este movimiento de total naturaleza política", señaló..

"Que nuestra voz sea escuchada"

Otro integrante del Movimiento Unidos Podemos, el coronel retirado Héctor Rovira, dijo el martes al diario El Profesional de Cerro Largo que "sentimos la necesidad de agruparnos para tener un representante a nivel parlamentario y que nuestra voz sea escuchada con nuestros reclamos, sin tener que apelar a diputados intermediarios", con el objetivo de "unir el voto del retirado militar que hoy está preocupado por un montón de temas que no ve solución en el Parlamento”.



"No solamente queremos que lo integren retirados militares sino también gente que piense como nosotros y que pueda acercarse para ingresar nuestras filas”, declaró Rovira.