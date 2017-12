Mieres: "Que no hayan cesado a Muñiz es uno de los más grandes misterios del gobierno"

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, se preguntó hoy por qué aún no han cesado del cargo a la presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, luego de las denuncias por irregularidades que ha habido en el último tiempo contra el organismo.

Mieres dijo a través de su cuenta de Twitter que el hecho de que "no hayan cesado aún a Susana Muñiz en su cargo, es uno de los más grandes misterios del gobierno. Todos los días una nueva irregularidad en su conducta y no pasa nada".



Como informara El País hoy jueves, hace un año que el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) 105, la red de ambulancias de ASSE atraviesa una serie de dificultades. Sus funcionarios denuncian la falta de recursos técnicos y humanos para brindar el servicio a los usuarios, al tiempo que piden la renuncia del director, Francisco Borde.



Y si bien todo estaba encaminado para que el jerarca abandonara su cargo este año y pasara a la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP), por gestiones encabezadas por la exsubsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el gerente general de ASSE, Richard Millán, la presidenta del organismo, Susana Muñiz, votó en contra de su remoción en la reunión del Directorio de la última semana de octubre.