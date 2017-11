Mieres denuncia a Celsa Puente

Pablo Mieres dijo a El País que dos docentes, Pablo Romero y Cecilia Gómez, hicieron declaraciones al programa "Santo y Seña" hablando, en términos generales, de lo que ocurre en los centros educativos en cuanto a adicciones y episodios de violencia, sin identificar a alumnos pese a lo cual, durante el programa, Puente tuiteó calificando de "oportunistas" a ambos y los acusó de actuar de manera "vergonzosa".

"Eso quedó por ahí pero ahora me entero que una resolución del consejo plantea investigar en los liceos en los que se desempeñan los docentes lo que fue denunciado, que lo había sido de manera genérica. Está claro que hay una actitud de intimidación, de acoso laboral, lo cual es absolutamente inaceptable. Espero que no haya sanciones contra los docentes por haber dado testimonio de situaciones sin incluir nombres de ningún adolescente ni de liceos. No puede ser que esto termine con sanciones a docentes que lo único que hicieron fue contar una situación que es generalizada, lamentablemente ", señaló.