Michelle Suárez reconoce falsedad

Joana, madre de una pequeña niña, contrató a la exsenadora y abogada Michelle Suárez para iniciar un juicio a su expareja, Miguel Ruiz, por pérdida de la patria potestad. Con el correr de los meses, Suárez le cobró a Joana más de $ 60.000 por honorarios y gastos de trámites, según dijo la madre a El País. A menudo le pedía $ 2.000 o $ 3.000 por cada escrito.

En una audiencia realizada ayer en el Juzgado Penal de Atlántida, Suárez reconoció que, en el expediente referido a la pérdida de la patria potestad de Ruiz, falsificó firmas de la abogada, María del Rosario Sánchez y del padre.

Michelle Suárez presentaba a su colega María del Rosario Sánchez como socia pero, en realidad, le pagaba una cifra mensual en calidad de honorarios para atender casos de violencia doméstica y de familia. Ambas fueron compañeras de la Facultad de Derecho y se recibieron casi al mismo tiempo en 2009.

Michelle Suárez declaró ayer que falsificó una firma de Ruiz para proporcionar un domicilio electrónico a la sede. A partir de ahí empezó a ser notificada en ese domicilio electrónico de todos los sucesos del expediente de pérdida de patria potestad, dijo uno de los abogados del padre de la niña, Mauricio Montero.

Ante el juez Marcos Seijas y la fiscal Silvia Mascaro, Michelle Suárez negó haber falsificado otras dos rúbricas de Ruiz en el expediente judicial. Una de ellas fue estampada al final del documento donde Ruiz renunciaba a la patria potestad de su hija. "Esa firma no se pudo determinar el autor aunque se sabe que es apócrifa. Por esa razón, continúan las investigaciones", dijo la también abogada del padre de la niña, Silvana Gonda.

El abogado de Michelle Suárez, Francisco Muzzo, dijo que "ella admitió parcialmente ciertos hechos" y agregó que sobre otros hay contradicciones.

¿Qué beneficios obtenía Suárez con la falsificación de firmas? La única respuesta a esa pregunta la brindó el abogado de la madre de la niña, Daniel Burgos. "Estamos hablando de una estafa procesal. (Michelle Suárez) falsificó firmas porque intentaba apurar un trámite", explicó Burgos.

La investigación se prolongará para después de las ferias judiciales (febrero de 2018), ya que la Fiscalía pretende dilucidar si no hay "un efecto cascada" e investigará si el mismo modus operandi se aplicó o no en otros expedientes donde participa Suárez, dijo.

En ese momento, Seijas y Mascaro resolverán el procesamiento o no de Michelle Suárez por falsificación de firmas. Es posible que la Corte la inhabilite a ejercer como abogada.

Tras interrogar a los indagados, el juez Seijas solicitó las copias de las declaraciones de Michelle Suárez, María del Rosario Sánchez y los padres de la niña ante la Suprema Corte de Justicia. Ante ese organismo, Michelle negó haber falsificado firmas en expedientes judiciales. Luego admitió haber falsificado las rúbricas. En breve, el organismo se pronunciará sobre la revisión de la pérdida de la patria potestad de Ruiz.

"Nunca la vi".

Ruiz dijo ayer a El País que descubrió que habían falsificado su firma cuando inició un juicio a Joana reclamando visitar a su hija. "Yo a Michelle Suárez nunca la vi. A la doctora Sánchez la conocí acá", dijo.

Sánchez, representada por el abogado Juan Fagúndez, dijo que también fue víctima de las maniobras realizadas por Michelle Suárez.

"Michelle está muy amargada"

n En su declaración, la exsenadora de la Lista 1001 y abogada, Michelle Suárez, alegó que las falsificaciones de firmas se dieron en un momento muy convulsionado de su vida por la muerte de sus padres. Su abogado, Francisco Muzzo, dijo que "ella esta bastante mal por todo lo que significó la pérdida de la banca en el Senado y otros problemas personales".

COLETAZOS de una falsificación Críticas de abogados del caso

JUAN FAGUNDEZ: "Una falsificación de firmas es algo grave. La Suprema Corte decidirá si le suspende o no el título. Ha pasado".

DANIEL BURGOS: "Esto es muy doloroso. Se esta desacreditando a la profesión en forma boba, mezquina. Es un asunto banal, de niño chico"

SILVANA GONDA: "La actuación de Suárez es inédita en la Justicia uruguaya. Es bastante sorprendente y llamativo. Lo que comenzó con la defensa de los derechos de un padre terminó descubriéndose una maniobra tan grave".

MAURICIO MONTERO: "No es bueno para los abogados. Pero no hay que perder de vista que hace cuatro años que un padre y una hija no se ven".

COLEGIO DE ABOGADOS:"El Colegio de Abogados condena todo tipo de desviación de normas éticas, ilicitud o deslealtad cometida por abogados en el ejercicio de la profesión, sin excepción de clase alguna. Son numerosos los casos en los que así se ha hecho, siempre en defensa de la profesión, pero nunca antes de que el asunto se dirima judicialmente".