Michelle Suárez deberá declarar en la Justicia por presunta falsificación de documentos

La senadora suplente del Frente Amplio, Michelle Suárez, deberá declarar ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 16 de noviembre por una acusación de falsificación de documentos, luego de no presentarse a dos audiencias previas.



El pasado miércoles, el programa Santo y Seña de Monte Carlo Televisión, emitió un informe en el que presentaba varios casos de presuntas faltas al ejercicio de su profesión como abogada. Según indicó hoy El Observador, uno de ellos se encuentra en la órbita de la Justicia penal y de la SCJ.



Se trata de un hombre que en 2014 se separó de su pareja y decidió iniciar un juicio para que su exesposa le dejara visitar a su hija. El hombre supuestamente firmó un consentimiento para iniciar el proceso de pérdida de la patria potestad 20 días antes de presentar la demanda, algo que niega.

El hombre afirmó que tanto él como su abogada se enteraron un año después, al presentarse a la audiencia sobre el régimen de visitas, y en ese momento negó haber firmado el documento, en el que Suárez aparecía como su abogada firmante y a su vez era la defensora de la expareja.



La legisladora fue citada a declarar como testigo en dos ocasiones, ausentándose sin justificación. Tanto en la causa civil como en la penal, primero se deberá realizar una pericia caligráfica, para determinar si lo que ocurrió fue un caso de falsificación de firmas.

"Linchamiento público"

En declaraciones al portal Ecos, Michelle Suárez sostuvo que a ningún legislador, tras asumir su banca "se le han hecho estas evaluaciones públicas, que parecen más linchamientos públicos, sobre cuál es su trabajo en la esfera privada".



En este sentido, afirmó que "lo único que hay son personas que dan testimonios donde no existe una sola prueba de lo que están diciendo. ¿Y solo porque aparecen en las redes sociales los levantan los medios?".



Ante la pregunta de si las denuncias en su contra eran falsas, Suárez respondió que "sí" pero que tiene que "aclarar cosas", por lo que debido al secreto profesional que mantiene en los casos no puede "explayarse" aún.

Señaló también que la audiencia en la SCJ no es una denuncia contra ella, sino "un recurso de revisión contra una sentencia". "Lo que se está revisando es la sentencia y a mí como fui una de las abogadas que participó me llaman en calidad de testigo. Pero no es un expediente penal, es civil", señaló.



La senadora suplente fue categórica al afirmar que "nunca tomé las dos partes" del mismo caso y pidió "tomar un compromiso más civilizado, más institucionalizado y no de linchamientos públicos". "Actualmente estoy en una situación de absoluta visibilidad y esto muestra la impunidad que existe dentro de las redes sociales. Hay personas que se ponen a decir un montón de cosas de las cuales no se ofrecen pruebas y se dan por ciertas. Entonces lamentablemente estamos bajo esa situación", consideró.