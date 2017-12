Michelle Suárez admitió ante la Justicia que falsificó firmas en juicio por patria potestad

La exsenadora frenteamplista, Michelle Suárez, admitió ante el juez Marcos Seijas y la fiscal Silvia Mascaró que falsificó firmas en un juicio por patria potestad que se inició en el 2014. Por este caso, Suárez tuvo que renunciar a su banca en el Senado.



Así lo informó hoy el abogado Daniel Burgos, quien representa a la madre de la niña involucrada en el caso que data del año 2014. Ahora, tras la declaración de Suárez en el juzgado de Atlántida, se investiga si existió un "efecto cascada", es decir la ocurrencia de más casos en donde la exsenadora haya falsificado firmas.



Finalizada la instancia, todos los involucrados quedaron en libertad y se dispuso que las investigaciones continúen después de la feria judicial. Al salir del juzgado la exsenadora, que permaneció declarando más de tres horas, no quiso realizar declaraciones a la prensa.



La abogada Rosario Sánchez, socia Suárez, también declaró hoy por el mismo caso de falsificación de documentos en el que aparece la exsenadora.



La socia de Suárez no reconoció la firma ante el juez y la fiscal.



Suárez fue acusada de falsificar una firma durante un litigio judicial en el marco de su actividad privada como abogada.



Dos peritos calígrafos constataran el miércoles la falsificación de firmas, lo que provocó que desde el Partido Comunista se enviara a dos delegados para que la primera legisladora trans del Uruguay firmara su renuncia.

Comunicado del Colegio de abogados.

El Directorio del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) emitió un comunicado en el que informa que si bien "es indiscutible que el CAU condena todo tipo de desviación de normas éticas, ilicitud o deslealtad cometida por abogados en el ejercicio de la profesión", no es "pertinente que el Colegio emita declaraciones sobre presuntos actos delictivos cometidos por abogados, sean estos asociados o no, que están a consideración de la Justicia aún sin resolver".



Además agregaron que "la Colegiación legal, es una herramienta imprescindible para el mejor tratamiento preventivo y represivo en asuntos de desviación profesional. Y si bien se ha extendido como una necesidad en el mundo entero, aún no se ha logrado instaurar en el País para nuestra profesión", expresaron.



El comunicado llega luego de que la abogada y exsenadora frenteamplista, Michelle Suárez, admitiera durante declaraciones que falsificó firmas en un juicio por patria potestad que se inició en el 2014.