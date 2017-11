Michelini: "A De León se le fue la moto, que la agarre y la vuelva a enderezar"

El senador frenteamplista Rafael Michelini dijo esta mañana que las declaraciones del ministro de Economía, Danilo Astori, sobre la situación de Leonardo De León las haría "cualquiera" y cuestionó al expresidente de ALUR por su respuesta al jerarca.



En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Michelini dijo: "No entiendo por qué De León no contestó lo que contestó en la bancada. Él dijo que estaba todo en la Justicia y que debe dirimirse por ahí. Lo que dijo Astori (lo haría) cualquiera, si lo de Sendic se procesó de esa manera por la interna del Frente Amplio (FA), algo parecido debe procesarse por ahí. Además con un Tribunal, que si él está confiado en que está todo bien, le daría mucha más seguridad".



Indicó que ante la bancada oficialista, el expresidente de ALUR sostuvo que "tiene toda tranquilidad" y que "el mejor juez es el más riguroso si vos estás perfecto"." Eso tendría que haber contestado a nivel público. Eso (que dijo) no ayuda, es como el que grita 'mi madre tal cosa pero la tuya...'", cuestionó y añadió que "(Juan) Castillo, Mónica Xavier y Astori dijeron lo natural".



El ministro de Economía había señalado que el Frente Amplio debería "seguir el mismo camino" que con Raúl Sendic, quien fue sometido al Tribunal de Conducta Política del partido, ya que la situación del exvicepresidente y la del senador "lucen muy similares y no entendería por qué se seguiría un camino distinto".



Horas más tarde, De León dijo a El País que Astori "debería ir a los órganos del FA por cosas del pasado que lo involucran" y que los dichos del ministro eran "tristes".



Según Michelini, "a De León se le fue la moto, que agarre la moto y la vuelva a enderezar para volver a la ruta".



El senador manifestó que "la palabra de Astori en este país es muy fuerte, muy pesada, es una figura que todos tenemos muy presente arriba de la mesa".



Además, afirmó que "la sociedad uruguaya no soporta que se confundan los dineros públicos con los privados: y está muy bien, y el FA puso muy alto la valla", luego de lo sucedido con Sendic. "A nuestros nietos les estamos dando un país mucho más transparente al país por esa acción que hizo el FA, que no la hizo la dirección, no la hizo el Parlamento, no la hizo la Justicia, la hizo una serie de veteranos que están ahí para decirnos todos los días 'miren que este es el camino, no hay otro'".

