Una denuncia por violencia doméstica cada 14 minutos en los primeros 10 meses del año

Hoy se presentaron los datos sobre violencia doméstica y femicidio en Uruguay, un informe elaborado entre el 1° de enero y el 31 de octubre de este año por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad Uruguay, la división Políticas de Género del Ministerio del Interior y ONU Mujeres.



En los últimos 10 meses del 2017 las denuncias por violencia doméstica y asociados aumentaron un 14%, en comparación con el año anterior. En total fueron 104 denuncias por día, lo que equivale a una denuncia cada 14 minutos.



El 72,8% de quienes denunciaron haber sufrido violencia doméstica son mujeres, y solamente un 27,2% hombres. En cuanto a los indagados por este tipo de denuncias, son 77,8% hombres y 22,2% mujeres.



En cuanto a la edad de las víctimas que denuncian, se informa que un 45,7% tenían entre 0 y 12 años, un 37,1% entre 13 y 17 años, un 19,5% entre 18 y 28 años, un 18,2% de 29 a 38 años, un 28,6% de 39 a 48 años, un 25,0% de 49 a 58 años, de 30,4% de 59 a 68 años y un 33,3% de 69 años y más.



En materia de homicidio a mujeres y las circunstancias del mismo, el informe señala que en el 56,1% fue por casos de violencia doméstica; en el 19,5% fue por rapiña, hurto o copamiento; en un 14,6% fueron casos sin aclarar; en un 7,3% de los casos fue por altercados domésticos; en un 2,4% por agresiones sexuales.



En relación al tipo de vínculo de la víctima con el agresor, en el 43,9% de los casos eran pareja o expareja; en el 14,6% de los casos no se obtuvieron datos; en el 12,2% de los casos eran familiares; en el 19,5% de los casos no tenían relación; en el 7,3% de los casos eran amigos o conocidos; y en el 2,4% se indica que era "otra relación sexual".



El informe habla también de las denuncias previas a los femicidios: en el 78,3% de los casos no hubo denuncia y sí la hubo en el 21,7% de los casos.

El 82% de las mujeres asesinadas convivía o había convivido anteriormente con el agresor. El 70% de los autores fueron procesados por la Justicia, y el 30% se suicidaron después de consumar el hecho.



Entre el 1° de enero y el 31 de octubre de este año hubo 1.011 casos de víctimas de explotación y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en Uruguay: el 37% fueron adolescentes mujeres, el 39,5% niñas, el 18% niños y el 5,5% adolescentes varones.