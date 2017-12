Mercosur y UE sin acuerdo porque el bloque europeo no mejoró oferta en carne y etanol

El Mercosur y la Unión Europea no alcanzaron este martes un acuerdo debido a que el bloque europeo no cumplió, como lo había dicho, con mejorar la oferta en carne bovina y etanol, afirmó el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa.



“Lamentablemente, no lo hicieron, y ahora continuamos con la expectativa de que mejoren su oferta, como el Mercosur mejoró la suya”, agregó Nin Novoa, informó el portal de Presidencia.



El canciller uruguayo explicó que los países del Mercosur, en especial Argentina y Paraguay, "hicieron un gran esfuerzo, incorporando productos para alcanzar el 90% de los bienes".



Ahora, agregó, "solo resta esperar que desde la UE mejore la oferta en materia de carne bovina y etanol y, en menor medida, en sectores de automotores y arroz. “No les pedíamos que hicieran más apertura, sino que mejoraran su oferta en estos productos”, precisó el canciller.



El ministro de Relaciones Exteriores dijo que la oferta de Uruguay siempre fue la mejor del bloque, por lo cual no le representó ningún sacrificio alcanzar el 90 % mencionado.



“Lo que sí hemos resguardado son algunas de las sensibilidades en el intercambio, que son viejas, en materia de telecomunicaciones y servicios financieros, que ya lo tenemos arreglado en beneficio de Uruguay”, señaló.



“Ahora continuaremos trabajando en estos días para ver si logramos conseguir ese número que al bloque sureño le interesa en materia de bienes agrícolas”, finalizó.