Mercedes Vigil opinó sobre Viglietti e incendió la pradera

Un grupo numeroso de personas pidió quitarle la distinción de Ciudadana Ilustre de Montevideo a Mercedes Vigil. La solicitud fue realizada tras los dichos de la escritora contra Daniel Viglietti, el músico y compositor uruguayo fallecido el domingo pasado. Tras conocer su muerte, Vigil publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que criticó al cantautor y guitarrista. "Ante tanto escribiente inventando próceres debo decir que su paso por la realidad nacional ha sido, sin dudas, nefasto", comentó.

En ese mensaje, relató que un amigo "virtual" de la red social le escribió que esperaba una reflexión suya sobre Viglietti a raíz de su muerte. Admitió que no se siente "autorizada a hacer comentario alguno sobre su arte", ya que lo suyo "no es la música".

Su amigo cibernético "se ofuscó" y le dijo a Vigil que vivió "en otro país" en su adolescencia y que dudaba de su carácter de "intelectual" y también de su "objetividad".

"Asombrada ante tal frescura, contesté que no me dejo amilanar por el relato y que el problema de la supuesta intelectualidad a la que él se refería, radicaba en que yo sí viví en Uruguay y por tanto, no me como el relato", agregó.

En referencia a personas que se exiliaron, Vigil declaró: "Los vi construir una epopeya que costó sangre y miseria a la América Latina, los escuché predicar que en la URSS se vivía como en el paraíso. Los vi vivir como señores a costa de la ayuda a los perseguidos y luego los vi volver. No sé si fue peor que volvieran o que antes se fueran y mintieran tanto".

Reclamo.

En Change.org, un sitio para juntar firmas y hacer reclamos, se creó una petición que será entregada a la Intendencia de Montevideo y a la Junta Departamental para que se le retire a Vigil la distinción de Ciudadana Ilustre. "Tomando en cuenta que no es la primera vez que tiene exabruptos de ese estilo, pedimos se le retire el título", señala la carta, hasta ahora firmada por 16.000 personas. Entre ellos, Washington Carrasco y Cristina Fernández, músicos uruguayos desde 1976, quienes también cuentan con esta condecoración.

En septiembre del año pasado, Mercedes Vigil fue declarada Visitante Ilustre de Piriápolis. En las últimas horas, un grupo de vecinos y habitantes de esa localidad abrieron otra petición en esta plataforma para solicitar que le sea retirada.

Además, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) rechazó los dichos de la escritora. "Probablemente no vivió esos años con el miedo de ser detenido, torturado o desaparecido por el solo hecho de revelarse ante la tiranía", expresaron el miércoles. Según la carta, firmada por el presidente del gremio, Martín Pereira, y el secretario general, José Lorenzo López, sus afirmaciones "representan los intereses de la clase dominante ligados a la derecha más rancia y retrógrada", consideró COFE.

Respuesta de Vigil.

La escritora respondió el comunicado de COFE. "Que el Pit-Cnt ponga su sello en un comunicado en el mismo sentido, en un país democrático, seguramente configura un delito. Porque esta discusión no es más que la puja entre republicanismo y totalitarismo, lo demás es puro humo", señaló. Y agregó que José López "es el mismo procesado por torturador de menores internados en el INAU".

También criticó a algunos comunicadores uruguayos. "No me importa lo que dijera ni Fernando Vilar ni ningún periodista sin cojones. Los otros, los que me llamaron para saber lo que opino ya obtuvieron mi respuesta", dijo.

Vigil criticó a los medios oficiales donde se "alimenta el culto a la personalidad de cierta gente y nada han dicho. Son los mismos que seguramente no se animarían a mirarme a los ojos sin sentir vergüenza por alimentar el relato que tantas libertades ha coartado. Agradezco pertenecer a una familia que dio al país y a la región una estirpe de periodistas de fuste que no temió al exilio, a la prisión ni a la miseria cuando se trataba de defender la verdad", manifestó Vigil.

En su perfil de Facebook hay decenas de personas que respaldan a la escritora. "Hay mucha gente que te sigue y esa gente no la perdés por más que te retiren un título", escribió Graciela Cúneo.

La polémica cuando recibió la distinción.

El 21 de junio de 2010, Mercedes Vigil, una de las escritoras uruguayas con más libros vendidos en el país, fue declarada Ciudadana Ilustre por la entonces intendente de Montevideo Hyara Rodríguez.

Su proclamación desató críticas por parte de medio centenar de escritores uruguayos que redactaron una carta pidiendo a la Junta Departamental que explicara por qué se resolvió "semejante distinción".

"Hay muchos otros nombres de mayor consistencia a quienes otorgarles el título. Es una pena que quienes propusieron el nombre y quienes lo votaron no tengan conocimiento de historia y teoría literaria, semiótica y semántica, análisis e interpretación, y hasta los principios más básicos de gramática. Porque constatamos que, en la decisión que tomaron, todo ello fue omitido", escribieron en ese entonces estos escritores.

En la misiva, aseguran que "hay una responsabilidad hacia el conjunto de personas que pueden tomar como ejemplo el trabajo de quienes son designados ilustres", concluyen diciendo en el comunicado.