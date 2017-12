Mercado inmobiliario de Punta del Este frenó caída de cuatro años

El mercado inmobiliario de Punta del Este y su zona de influencia quebró en el año en curso la tendencia de caída de la cantidad de nuevos proyectos que se registraba de forma consecutiva en los últimos cuatro años.



Esto se desprende del 13° informe anual sobre el mercado del balneario que realiza todos los años la consultora Reporte Inmobiliario, al que tuvo acceso El País.



“El informe de este año establece que se duplicó la cantidad de metros cuadrados en oferta. Al mismo tiempo subieron los valores moderadamente por segundo año consecutivo”, dijo el arquitecto Germán Gómez Picasso, director de www.reporteinmobiliario.com de Buenos Aires.



La zona de estudio por el portal especializado está delimitada al oeste por Punta Ballena y al este por los puentes ondulantes sobre el arroyo Maldonado.



“Se pudo verificar por quinto año consecutivo que luego de cuatro años de caídas en la cantidad de desarrollos nuevos que se encuentran en etapa de obra y/o venta la cantidad vuelve a subir pasando de 29 el año pasado a 32 en la actualidad y además con el lanzamiento de casos nuevos de gran escala que llevan la superficie total en ejecución o etapa de venta de 257.500 metros cuadrados hace un año a 518.126 en la actualidad (la cantidad pasó a más del doble en tan solo 12 meses)”, dijo el especialista.



De acuerdo al informe, los precios de oferta de venta promedio mostraron en los últimos 12 meses un leve crecimiento por segundo año consecutivo. El valor del metro cuadrado pasó de U$S 3.803 a U$S 3.870 en últimos 12 meses, con un incremento del 1,76%. El valor del metro cuadrado promedio actual aún se sigue ubicando por debajo de los picos de los años 2012-2013 y 2014 que habían sido cercanos los promedios a los U$S 4.000 por metro cuadrado.



“Si se analiza el comportamiento de precios por zona se puede concluir que el área que mejor defendió los valores, la que el portal denomina ‘La Punta’ aumentando un 1,69% interanualmente, esto debido seguramente a que la mayoría de los proyectos ubicados en esa área se encuentran ya terminados o con sus obras avanzadas. Los desarrollos ubicados sobre primera línea de mar también mejoraron en cotizaciones incrementándose un 7,41% durante el último año. Un dato que llama la atención es la diferencia de cotizaciones promedios para unidades ubicadas en primera línea de mar con respecto a los que no lo están, en promedio la diferencia de valor es actualmente del 51,56%, siendo el valor metro cuadrado promedio para unidades sobre el mar de 4.794 dólares por metro cuadrado”, indica el informe.



“La mayor retracción de precios se observa en La Mansa, con una caída del 9,55%, probablemente debido a que el período anterior era la zona que más se había incrementado; además es donde se suma la mayor cantidad de metros en oferta sin aún haberse comenzado las obras en muchos de los casos”, precisa.



“Un elemento a tener en cuenta es la marcada dispersión de precios que muestra año a año la ciudad. Los rangos, según los edificios o complejos van actualmente desde los U$S 2.344 por metro cuadrado y llegan hasta los U$S 10.471”, agregó.



El informe completo que se puedo consultar en la web y posee detalles de cada uno de los desarrollos termina diciendo: “Punta del Este siempre es un mercado inmobiliario al que es difícil encontrarle la lógica o sus fundamentos, no cabe duda que la demanda que actúa en la ciudad no se guía por lo que le dicta la razón, son por lo que le dicta su corazón”.