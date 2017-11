Medida inédita en el interior del país

El alcalde de la localidad, Washington Loitey, respaldó la medida lamentando que se trate de una acción polí-tica "netamente centralizadora".

"El presidente del banco, (Jorge) Polgar ha dicho que no se pierden servicios, pero la verdad es que tenemos una incertidumbre absoluta sobre lo que va a ocurrir. La vicepresidenta Lucía Topolansky se comprometió, en su reciente visita a Mercedes, a que uno de los directores del banco llegaría en los próximos días a explicar oficialmente cuáles serán los cambios, pero hasta el momento no ha venido nadie" indicó Loitey.

"No nos oponemos a la tecnología, pero el proceso debe ser gradual. Al mediano y pequeño productor y sobre todo a los tamberos no se les puede pedir que viajen hasta Cardona para gestionar un crédito y para hacerlo por Internet, primero deben dotar de buena señal al campo que hoy no la tiene y después enseñarnos cómo se hace" reclamó el alcalde.

"El estado está centralizando cada vez más. Lo vemos con OSE, Antel y ahora con el banco. La verdad es que los pueblos estamos perdiendo feo" advirtió.

Medida.

El dirigente de AEBU Álvaro Legaspi explicó que la medida "es un hecho histórico dado que es la primera vez en la historia del banco que se ocupa una dependencia del interior del país".

"Elegimos Rodó por el compromiso de la comunidad que desde un principio no dudó en salir a reclamar por sus derechos, rechazando el pasaje a microbanca, situación que se repite en todo el interior y también Montevideo" sostuvo.