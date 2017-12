Médicos y odontólogos: los profesionales más confiables

Los médicos, odontólogos y abogados son los profesionales en los que más confianza depositan los uruguayos. Según una encuesta de Cifra a la que accedió El País y que fue realizada a pedido del Colegio Médico del Uruguay, los médicos siguen siendo los profesionales a los que la población les guarda más confianza.

A la pregunta, "Pensando en profesiones con las que uno tiene contacto, ¿a cuál profesión le tiene más confianza?", la población contestó que a médicos un 35%, a todos por igual 20%, odontólogos 18%, abogados 13%, escribanos 8%, no confía en ninguna 4% y en otros 2%.

Cifra realizó una encuesta nacional de opinión pública en julio de 2017 en Montevideo y en el interior del país. El estudio se aplicó a más de 700 personas mayores de 16 años a través de una muestra aleatoria con cuotas de sexo y edad para reflejar el peso de cada grupo en el conjunto de la población.

Por otra parte, a la pregunta "Si tuviera que aconsejarle a un hijo qué carrera seguir, ¿qué le recomendaría?", el 17% opta por Medicina, el 9% Abogacía, el 43% no recomendaría y el resto prefiere oficios relacionados a la computación, ingeniería, contaduría, docencia, arquitectura y escribanía, entre otros.

El presidente del Colegio Médico del Uruguay, Néstor Campos, dijo a El País que la sociedad visualiza a la Medicina como una profesión honorable y de "buena voluntad". De todas maneras, Campos destacó la importancia de seguir trabajando en la relación médico-paciente.

En otro orden, la encuesta indica que "no importa cuál sea la cobertura (pública o privada), el 68% de los uruguayos adultos tiene un médico de cabecera y solo el 28% cambia habitualmente de médico".

Si bien seis de cada diez uruguayos no cambiarían nada para mejorar la relación con el médico, el principal motivo por lejos para cambiar de médico es que no consiguen hora (esto hace el 14% de los adultos, la mitad de los que no tienen médico de cabecera).

Solo el 2% de los adultos dice que cambia de médico porque no queda satisfecho con el profesional que lo atendió la última vez.

Por otro lado, según los resultados contenidos en la encuesta a la que accedió El País, si bien internet es la primera fuente de información médica para una minoría (9%), cerca de la mitad de los adultos averiguan en la red luego de tener el diagnóstico del médico.

El 27% de los adultos recurre a medicina no tradicional o terapias alternativas, fuera de las que se brindan en mutualistas/hospitales. Al contrario de lo que se podría suponer, estas prácticas están más extendidas entre la población con más educación formal y la que se atiende en el sector de salud privado.