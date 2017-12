Médicos del interior buscan acceder a la negociación laboral

No lo admiten oficialmente pero es un objetivo ya planteado para el próximo año; la Federación Médica del Interior (FEMI) pretende integrar cuanto antes las negociaciones laborales, y para ello ya inició una serie de actualizaciones a médicos de todo el país. Es que la semana pasada la federación realizó la primera jornada de actualización gremial en la que explicó a médicos sobre las rondas de negociaciones. Uno de los puntos de la actividad fue: "La Negociación Colectiva, Conceptos y Realidad en Uruguay".

Actualmente la FEMI no participa de los Consejos de Salarios; sí lo hace el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Según lo establece la propia legislación, las negociaciones son tripartitas; por eso es que la FEMI nunca participó de las rondas. No obstante, desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se plantea ahora la posibilidad de que la federación participe. Aún no está clara la forma en que sucederá; se estima que sea en una instancia previa a la ronda, en diálogo con el SMU.

El presidente de la FEMI, Gustavo Fernández, destacó las actividades ya que permitirán crear nuevos insumos para todos los médicos del interior que desconocen el sistema de la negociación colectiva. Es que en el interior del país la situación de la salud es muy diferente a la de Montevideo. En varias ocasiones son los propios médicos quienes denuncian la falta de recursos humanos y técnicos en hospitales de todo el país.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, aceptó revisar las pautas de representatividad en los Consejos de Salarios. A cambio, pidió al colectivo de gremiales médicas del interior la elaboración de un "mapeo" del estado de situación de los hospitales públicos de todo el país en momentos en que el gobierno pretende profundizar la reforma en la salud.

La FEMI fue desplazada del Consejo de Salarios en 2015 cuando al negociarse en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), no se la llamó, indicaron a El País en el gremio médico. Para FEMI "no se la involucró dado que fue una decisión política". El presidente de la FEMI, Gustavo Fernández, indicó que la situación "está revirtiéndose y se está comenzando a reconquistar nuestra legítima representatividad en los ámbitos de negociación colectiva".

El presidente del SMU, Gustavo Grecco, indicó en noviembre que "la representatividad del sindicato es para todos los médicos, incluidos los colegas del interior del país". Agregó que "está planteada la apertura al diálogo, al intercambio de la eventualidad de representación como alternos o lo que se entienda pertinente". Según indicó Fernández a El País, el ministro Basso "es proclive a que la FEMI pueda participar de las negociaciones". En pasadas instancias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la postura de Basso era muy tajante: la FEMI no participa de los consejos.