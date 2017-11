"Mayores de 75 deberán pasar examen en pista"

Entre ellos, que los mayores de 80 años podrán renovar la libreta de conducir, como ocurre hoy, por un año de duración, aunque deberán aprobar el examen práctico en pista y en calle. La jerarca departamental se refirió a las nuevas exigencias que los adultos mayores tendrán a partir de diciembre, el aumento del número de clases para obtener la libreta y las negociaciones que lleva adelante con el resto de las intendencias para acordar un precio único y otros requisitos.

—La semana pasada El País divulgó una noticia, basada en informes de jerarcas del Congreso de Intendentes, que aseguraba que los mayores de 80 años no podrían sacar la libreta con el nuevo Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC). Ese informe generó bastante preocupación. En Montevideo hay aproximadamente 3.400 mayores de 80 que poseen licencia de conducir. ¿Cómo les va a afectar en concreto la nueva normativa?

—Los mayores de 80 años van a poder renovar la libreta por un año, tal como ocurre hasta ahora en Montevideo. Lo que puede pasar es que se hagan el examen de salud con nuestros médicos. Y el médico de la Intendencia puede requerir algún examen complementario. También puede pasar que se le deniegue la libreta porque no está en condiciones de conducir. Pero no necesariamente significa que esto afecte a todos los mayores de 80. Para la Intendencia no habrá un cambio significativo para esta población.

—¿En qué aspectos cambiará?

—Con el nuevo permiso nacional, todos los mayores de 75 años cada vez que renueven su licencia de conducir van a tener que dar, además de la prueba médica, un examen práctico en pista.

—Hasta ahora en Montevideo solo tenían que superar una prueba médica.

—Sí, aunque a veces el médico pedía una prueba en calle. Él está en condiciones de pedirla, porque es él es el que estampa la firma (que comprueba si está apto o no). No es solo un trámite administrativo. Ahora, a partir de los 75, la prueba práctica es obligatoria.

—¿Las pruebas prácticas para esta población serán más rigurosas o seguirán igual?

—Es igual para todos los aspirantes a conducir y para los que van a renovar la licencia de conducir: se les hace una prueba en pista y, si la aprueban, se les hace en la calle.

—¿Habrá exámenes médicos más exhaustivos?

—Para Montevideo los exámenes médicos son idénticos. Todo lo que tiene que ver con restricciones, patologías y exámenes médicos, cada Intendencia maneja lo suyo. No hay un acuerdo nacional con respecto a las patologías.

—¿Pero hay avances en lograr acuerdos nacionales con este tema?

—Sí. Nosotros vamos a trabajar en la unificación de las patologías. Para eso hay que trabajar entre las 19 intendencias. Antes, cada una manejaba sus parámetros y ahora estamos trabajando en equipo. Por lo tanto, todo lo que sale es para las 19.

—¿El precio único del costo de la libreta está definido?

—No, todavía no. Vamos a trabajar en eso en el 2018, pero todavía no está definido.

—¿Cómo resumiría los principales cambios que se implementarán con el nuevo permiso que se aprobará?

—Tiene dos cosas muy buenas. Una es que habrá una única prueba teórica para las 19 intendencias, que consiste en 500 preguntas, que en forma aleatoria se le plantearán al aspirante (con un máximo de 30). Se harán por medios informáticos, no en papel. Y otro cambio muy importante es el certificado de antecedentes. Antes, cuando un conductor de otro departamento se presentaba a renovar la licencia de conducir o cambiar de categoría, teníamos que pedirle sus antecedentes, que se los debería entregar su gobierno departamental. Ahora, eso lo vamos a ver en línea porque todos los antecedentes van a estar cargados a un sistema. Eso evita que cuando alguien está suspendido por una espirometría positiva, o tiene una restricción por algún motivo en un departamento, no podrá ir a otra comuna y decir que esos antecedentes no se ven. Se van a ver en los 19 departamentos.

—¿El número de clases exigidas va a seguir siendo 15?

—Hoy son 15, pero ya hay un decreto de la Junta Departamental de Montevideo que exige 25 clases. Todavía no ha sido reglamentado por la Intendencia, pero está próximo a reglamentarse.

—¿Para renovar la libreta el conductor va a tener que pagar las multas pendientes?

—Cuando una persona se presenta con su cédula de identidad, el sistema busca si tiene una deuda pendiente. Si existe una deuda, tendrá que pagarla antes de obtener la licencia de conducir porque el sistema no te deja avanzar. No es que la Intendencia no te deje sacar la licencia. Es el propio sistema que se tranca y no te deja avanzar.

—¿Incluso las deudas por patentes de rodados?

—Si la deuda de patente está asociada al vehículo y no a la persona, no va a tener problema en sacarla.

—¿Los particulares podrán seguir presentando aspirantes?

—Otra cosa errónea que ha trascendido es que el aspirante solo puede presentarse con una academia de choferes. Puede hacerlo con academia o con un particular. Con la nueva reglamentación, el particular no va a poder presentar más de tres personas en un mes o siete en un semestre. Porque de lo contrario se transforma en una academia que no está regularizada.

—¿Ese particular no puede cobrar por el servicio?

—No debería cobrar porque estaría fuera de control y no estaría haciendo los aportes. Estaría haciendo competencia desleal. Las propias academias hacen el control, porque saben quiénes se presentan en las pistas.

—¿Para las academias hay alguna exigencia nueva?

—Sí, van a pasar por un curso previo que va a dictar la Intendencia de Montevideo. Lo están armando, pero todavía no está terminado.

—¿Cuándo empieza a regir este nuevo permiso?

—La Junta Departamental ya tiene el decreto para ser aprobado y saldrá en los próximos días. La puesta en práctica del sistema calculamos que se hará a fines de noviembre o en la primera quincena de diciembre.