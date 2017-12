Mataron a "Lalo" Algorta, líder de una de las bandas de narcotraficantes del 40 semanas

Pasada la 1:30 de la madrugada, una llamada al 911 alertaba sobre disparos en la Calle 1, próximo al km 36 de la Ruta 7, en Totoral del Sauce (Canelones).



Policías se hicieron presentes en el lugar y descubrieron que en el patio de una casa, frente la puerta de entrada, se encontraban dos hombres: uno había muerto y otro estaba gravemente herido.



El fallecido resultó ser Gerardo Fabián Algorta, alias "Lalo", de 32 años, quien tenia seis impactos de arma de fuego en su cuerpo, según confirmaron a El País fuentes policiales. El herido, de la misma edad, de iniciales D.S.L.R y con un antecedente penal por transporte de estupefacientes, presentaba ocho impactos de bala. Actualmente se encuentra internado.



La casa se encuentra con custodia policial.



Algorta era el líder de una de las bandas de narcotraficantes que se encuentran en disputa en el barrio 40 semanas. Pasó tres años en la cárcel tras caer en un operativo antidrogas. Siguió dirigiendo la banda desde la prisión y quedó en libertad este año. Durante ese tiempo, "Lalo" envió órdenes desde el Comcar a N.H.A., uno de sus sobrinos y referentes de la banda.



Indagado en forma primaria, el herido adujo no saber quienes eran los autores del ataque.

En el lugar se encontró un auto Chevrolet Corsa gris con seis impactos de bala en parabrisas delantero y trasero, y lateral del lado del conductor.



A su vez cerca del fallecido se encontró una pistola Glock 9 mm con dos cargadores, uno de 17 proyectiles y otro extensible de 31.



Un testigo dijo a El País que sintió un gran ruido y enseguida varios disparos, viendo a una mujer correr gritando "a mí no, a mí no".



Según fuentes policiales, los disparos partieron del interior de un vehículo.



Disputa de narcos

La banda de los Algorta está enfrentada desde hace años con la banda del "Tato" Washington Rodríguez Segade, exreferente de la barrabrava de Peñarol, quien murió acribillado en 2015. Un año después, sería asesinada su esposa, Claudia Silvera, quien fue retirada de su casa por la fuerza mientras se encontraba con tres de sus hijos y un sobrino. Su cuerpo apareció incinerado dentro de un auto sobre el que dejaron, en clara señal mafiosa, una cadenita que permitió identificarla. Por el caso fueron a prisión tres hermanos del narcotraficante Luis Alberto "Betito" Suárez, que quedó en libertad en abril.



Fuentes policiales afirmaron a El País que en el Comcar, "Lalo" Algorta se vinculó con "Betito" Suárez, con quien habrían formado una alianza contra la banda de Rodríguez Segade.



El sobrino de Silvera era Brian Méndez Silvera, quien este año fue encontrado muerto en Colón, en un auto incinerado, junto a Joaquín Laviano y la joven Micaela Saccone.

Tootral del Sauce, donde apareció muerto "Lalo" Algorta, se encuentra a 28 kilómetros de Salinas, uno de los lugares donde estaba puesto el foco de la investigación policial en torno al asesinato de Nicolás Porcal Algorta, que el 29 de marzo pasado venía desde esa localidad cuando fue ejecutado mientras esperaba un ómnibus en la parada de avenida Italia y José Batlle Ordóñez.



En el mes que mataron a Nicolás, también mataron Eloy Hernández, medio hermano de N.H.A., y a Jorge López, de 17 años, quien se crió con los Algorta pero no formaba parte de la banda, según dijo un familiar a El País en abril.



En 2016 murieron también Emanuel Pérez Cienra -tío de Nicolás Algorta-; Elías Santana -novio de la prima de Nicolás-, y otro Nicolás, al que llamaban “Chatito” -primo de Jorge López. La muerte de Elías, según dicen en el barrio, no fue un ajuste de cuentas sino consecuencia de un accidente con un arma.



Más atrás en el tiempo aparece la muerte de Cristian Porcal, al que asesinaron de 10 disparos a fines de 2015 al salir en bicicleta de la casa de su novia. Lo encontraron en una zanja en Máximo Santos y Dieulafoy. Tenía 21 años. Ese mismo día, a unas cuadras de allí, murió otro joven al que acribillaron de 30 tiros y cuyo nombre no trascendió en las noticias.