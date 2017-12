Martínez: medidas para mejorar el tránsito tienen un rechazo "del 3% o 4%"

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo esta mañana en el programa Informativo Sarandí que las medidas en el tránsito adoptadas por la jefatura departamental están siendo bien recibidas por la población de la capital.



Sobre los cambios en el tránsito, el intendente manifestó que el gobierno departamental está "encantado" con el Sistema de Gestión de Movilidad y que eso se refleja en el apoyo de los habitantes. "El sistema empezó con un 14% o 15% de rechazo, ahora está en el 3% o 4%", indicó.



Sobre el aumento de las multas debido a la implementación de este sistema, Martínez señaló que "cada semana debo tener cinco o seis personas que me dicen 'me mataron a multas, pero cuánto mejor funciona esto'".



Como ejemplo, indicó que el viaje desde su casa hasta la Intendencia le lleva menos tiempo: "Antes tenía tramos que demoraban de 21 a 28 minutos, ahora en ese mismo tramo tardo de 15 a 20". Martínez vive en Buceo.



El jefe departamental destacó que además "los accidentes se redujeron un 33%" y consideró que "si alguien sigue estando en contra, que se compre un alma, porque más importante que el ser humano no hay nada".

El problema de la basura

Martínez alertó que de los 4.000 contenedores nuevos que comenzaron a instalarse en mayo de este año, "más de 500 ya han sido vandalizados". En este sentido, valoró el aporte que hará la instalación de las "2.000 y pico de cámaras" que se van a instalar en el departamento, "sobre todo para controlar la vandalización".



Indicó también que el plan de rotación de contenedores ya se comenzó a aplicar: "En base a pedidos de ciudadanos, hemos cambiado de lugar unos 500 contenedores, (tratando) conmigo directamente se han cambiado 40 o 50, a través de vecinos que me hablan en la calle o me escriben en Twitter".



De todos modos, advirtió que "hay calles en las que encontrar un lugar para poner el contenedor te cuesta pila, como en Pocitos".

Sobre los residuos que se arrojan fuera de los contenedores, el intendente reiteró que apuesta a un "cambio de cultura" y destacó la labor de los clasificadores: "Son gente que saca para afuera, clasifica y vuelve a meter. Diferente es el hurgador, que muchas veces son gente que vive en la calle o pastabaseros. Esos te rompen y te tiran afuera. También hay vecinos que son malas personas nomás y te tiran afuera".



Respecto a las personas que viven en situación de calle, Martínez dijo que "el tema es tener lugar donde llevarlos". "La Intendencia lo que puede hacer es una inspección general para levantar el campamento. Hay todo un sistema para mejorar el nivel de refugios, nosotros hemos pensado en contribuir con algunos. Me preocupa primero por la calidad de vida de esa gente, las condiciones en que se viven, y en segundo lugar el derecho del ciudadano", manifestó.



La candidatura presidencial

Sobre las elecciones nacionales de 2019 y el surgimiento de nuevas figuras como posibles candidato del Frente Amplio, Martínez dijo que tiene una "opinión personal", que es la de que "hay que votar formas de hacer política", algo que "de repente no es un problema solo de edad", ya que "en el fondo están las propuestas".



Sobre la aparición de su nombre entre los posibles candidatos, manifestó que "llegado el momento veremos, (pero) lo que no puedo hacer es focalizarme u obsesionarme con eso".