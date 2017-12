Manini Ríos: "El principal interesado en la aparición de cuerpos es el Ejército"

El comandante en jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos, dijo hoy que "el principal interesado en la aparición de los cuerpos es el Ejército para poder así de una vez por todas unir los esfuerzos de toda la sociedad para tratar de sacar adelante este país".



Manini Ríos fue entrevistado por Inicio de Jornada en radio Sarandí a raíz del pedido que hizo ayer el colectivo de Madres y Familiares de detenidos desaparecidos de remoción luego que un dato brindado por el general sobre enterramientos generara excavaciones sin éxito.



"Nosotros tenemos vocación de unidad nacional y creemos que sería importante que aparecieran los cuerpos de los desaparecidos como forma o elemento sustancial para de una vez por todas mirar todos hacia adelante y no hacia atrás", dijo.



Según el comandante en jefe del Ejército, su fuerza "ha colaborado con la mejor voluntad con la gente que está buscando los cuerpos para tratar de llegar a un hallazgo o algo que sea positivo. Cada vez que se nos ha requerido colaboración ya sea con seguridad de predios, logístico, problema con máquinas, el ejército a colaborado y así lo han reconocido todos los integrantes de verdad y justicia".

En este sentido dijo que recibió una información "y no tuvimos ninguna duda de derivarlo de inmediato al Grupo Verdad y Justicia porque ellos sabrían determinar la importancia del mismo (...) Los datos no van con garantía de hallazgos". Y agregó: "cuando aportamos el dato dejamos en claro que lo más probable era que no hubiese nada en el lugar, pero ellos valorarían la información" por lo que dijo que no entiende la actitud del colectivo que lo denunció y dejó en claro que cuando tenga nuevos datos "los seguiremos dando".