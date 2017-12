¿Fin de año con mal tiempo? Así estará el 31 de diciembre y el 1° de enero

Si bien el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), aún no emitió su pronóstico para el 31 de diciembre y 1° de enero (la información en su página web hasta hoy martes indica cómo estará el tiempo solamente hasta el 30 de diciembre), diferentes servicios meteorológicos y meteorólogos privados han hablado de cómo se espera que esté el tiempo.



El meteorólogo privado Guillermo Ramis dijo esta mañana en Informativo Sarandí que en Montevideo el domingo 31 de diciembre habrá posibilidad de precipitaciones hasta al menos las 15 horas y que luego, en las horas que le siguen, estará fresco.



De acuerdo con Accuweather el domingo 31 en la zona Sur del país será un día con probables tormentas y temperaturas entre los 18°C y los 23°C. El lunes 1° también puede presentarse algún chubasco en la mañana y habrá entre 14°C y 23°C.



Para la zona Norte del país se espera un domingo soleado con posibles tormentas y temperaturas entre los 18°C y los 35°C y entre 16°C y 31°C para el lunes, y también puede haber algunos chubascos.



The Weather Channel, por su parte, pronostica para la zona Sur del país un domingo y lunes con probable lluvia, con temperaturas entre los 18°C y 24° y entre los 16°C y los 22°C respectivamente.



Para la zona Norte se espera un domingo nublado, con mínimas de 21°C y máximas de 33°C, y un lunes con temperaturas entre los 17° y 32°C con tormentas matinales.



Según Wunderground en el Sur el domingo será un día con tormentas con temperaturas entre los 17° C y los 23°C y el lunes entre los 16°C y los 21°C, algo nublado.



Para la zona Norte del país, prevé un domingo con temperaturas entre los 21°C y los 32° C y estará nublado. El lunes se espera una jornada con probables tormentas con mínimas de 17°C y máximas de 31°C.

