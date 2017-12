Mahía está "agotando los esfuerzos" para que Astori no renuncie al Ministerio de Economía

El presidente de la Cámara de Diputados e integrante del Frente Líber Seregni José Carlos Mahía, dijo que está "agotando todos los esfuerzos" para que la polémica en torno a la solución para los cincuentones no provoque la renuncia de Danilo Astori al Ministerio de Economía



Consultado en el programa Uruguay Verano de Radio Uruguay sobre si la resolución de este tema podía desencadenar la salida del ministro, Mahía afirmó: "Personalmente estoy agotando todos los esfuerzos para lograr acuerdos y que esa situación no se dé".

"Esperemos que tengamos la capacidad histórica del Frente Amplio de llegar a acuerdos", dijo el presidente de los diputados.



"En este momento es claro que no es tan fácil la situación, pero el trabajo que venimos haciendo en estos días tiene que ver con eso, con intentar llegar a un acuerdo de la bancada del FA que nos permita salir del tema en forma unitaria", añadió.



Mahía explicó que "hay que ser muy rigurosos" en situaciones tan delicadas como los temas provisionales, ya que "no estamos hablando de la plata del BPS, o de las AFAPs, estás hablando de la plata de los trabajadores, que mañana tienen que jubilarse con la jubilación o pensión más digna posible, es eso lo que está en juego".

El legislador dijo que está enfocado en responder a "un reclamo que es justo, sin que suponga perjudicar a sectores más vulnerables, ni que se afecten las finanzas en su conjunto, ni la sostenibilidad de las mismas".



Mahía confirmó que el Parlamento está trabajando para que la solución "salga antes de fin de año" y en este sentido manifestó que algunas veces, "el tiempo conspira contra la rigurosidad del trabajo", ya que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo "entró (al Parlamento) en julio con unas cifras, en octubre cambiaron radicalmente y ahora empezamos a cerrar el asunto".



"Estamos en una situación de personas que promedialmente se jubilan con 63 o 64 años, y además cada caso es distinto. Hacer esto a tabla rasa puede afectar a mucha gente, porque es un abordaje que puede tender a errores", comentó.



El ministro Astori canceló su presentación en el foro que organiza todos lo años la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y que se llevará a cabo el 14 de diciembre, convirtiéndose en el primer ministro desde el retorno a la democracia en ausentarse.



El motivo formal que el secretario de Estado dio para no hacerlo fue "acumulación imprevista de tareas", pero la realidad es que es el protagonista de la polémica por el proyecto de ley de los cincuentones.



Su renuncia sobrevuela y es un escenario posible si la bancada oficialista no hace caso a la advertencia de no gastar US$ 3.700 millones en una solución a los cincuentones.