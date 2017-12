El lunes habrá una nueva reunión por cincuentones; todavía no hay acuerdo

Tras una nueva reunión para evaluar la situación de los llamados cincuentones, el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio), indicó que se evaluarán las respuestas a las modificaciones sugeridas y el lunes habrá otro encuentro.



"La mayor parte del proyecto original está hoy por hoy arriba de la mesa", aseguró Pozzi en rueda de prensa y explicó que su sector solicitó algunos cambios referidos por ejemplo al tiempo que tiene el trabajador para elegir y a "ver otra forma de bajar los costos que el proyecto tiene", aseguró.



Asamblea Uruguay y el Nuevo Espacio ya habían anunciado que no votarían el proyecto al entender que compromete el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.



Para evitar el fracaso de la iniciativa, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista aceptaron negociar una salida.



Según los cálculos del Ministerio de Economía, aprobar la ley tiene un costo de US$ 3.700 millones y no US$ 2.500 como sostenía el Banco de Previsión Social (BPS) en una primera instancia.

