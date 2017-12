Varias localidades están bajo una advertencia amarilla por tormentas y lluvias

Hasta las 23:45 de este miércoles rige una advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas en varias localidades del país, según un nuevo reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología.



Las principales localidades afectadas por el nuevo pronóstico son Cardona y Florencio Sánchez (Colonia); Durazno, Pueblo Centenario y Santa Bernardina (Durazno); Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad (Flores); Colonia Nuevo Paysandú, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y San Félix (Paysandú); los departamentos de Río Negro y Soriano y Paso de los Toros, en Tacuarembó.



Por una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta al país, se prevén lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes en las zonas afectadas.



Ola de calor desde el jueves al sábado.

Más de la mitad del país se verá afectado entre jueves y sábado por una ola de calor, donde la temperatura oscilará entre mínimas de 20° C y 22° C y máximas de 33° C y 35° C.



"Debido a la persistencia de vientos del sector norte, la escasez de precipitaciones de los últimos días y la poca nubosidad, se prevén altas sensaciones térmicas", establece un aviso del Inumet.