Limpiarán 43 playas, pero no la de Capurro

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) convocó para hoy a la limpieza de 43 playas del país en la que participarán organizaciones ambientales y ciudadanos voluntarios.

En esta novena edición de trabajos, en el marco del Día Internacional del Día de Limpieza de Costas, se sumarán cinco playas nuevas que no participaron en la edición anterior: las de Conchillas, Santa Ana, Artilleros, el balneario Blanca Arena y Britópolis, en el departamento de Colonia; la de Kiyú en San José; y Punta Yeguas, Santa Catalina y Pocitos en Montevideo.

Capurro.

La playa Capurro, considerada la más sucia de la capital, quedará al margen de esta jornada de limpieza. Según pudo saber El País, la Dinama al principio convocó a las organizaciones que ya han ido a limpiar tres veces este lugar: las ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu), la organización Karumbé y Sea Shepherd Uruguay.

Luego, la Dinama desistió de realizar la limpieza de esta playa. De todas formas, los integrantes de las ONG la limpiarán igual porque ya habían anunciado a la población que lo iban a hacer y no les parecía bien dar marcha atrás.

Fuentes de Dinama explicaron que se trabaja con la Intendencia de Montevideo "en una solución de fondo".

"Quisimos coordinar eso con los organizadores pero no pudieron venir a conversarlo. No es la playa para este tipo de actividad. El sentido de esta jornada no es limpiar playas sino identificar los residuos que vienen del mar", aseguraron.

Dinama dijo tener identificados los problemas que generan que desemboquen toneladas de residuos en la playa Capurro: "Son de resolución compleja, un problema asociado a lo que sucede en las márgenes de los arroyos montevideanos, y es ahí donde hay que poner la energía", justificaron.