Liliam Kechichian: “Los primeros tres meses de 2017 fueron los mejores de la historia”

En los últimos días, el Ministerio de Turismo lanzó oficialmente la temporada de cara al próximo verano en un evento realizado en Argentina. Entre las repercusiones, la ministra Liliam Kechichian hizo declaraciones respecto a los avances recientes del turismo receptivo de nuestro país. En una entrevista en Radio Uruguay, Kechichian afirmó que: “Los primeros tres meses de 2017 fueron los mejores de la historia”. ¿Qué dicen los datos?

El verano 2017.

De acuerdo a los datos reportados por el propio Ministerio de Turismo, en el primer trimestre de 2017, Uruguay recibió 1.389.470 turistas. El destino más visitado fue Punta del Este, que tuvo por sí solo 367.073 turistas, seguido de Montevideo con 239.117 turistas y la costa de Rocha con 145.124 personas. Además, hubo 158.829 visitantes de tránsito (menos de un día de estadía).

El promedio de estadía total en el país es de 7,2 días, siendo Rocha y Punta del Este los lugares donde se recibieron estadías más largas (10 días en cada uno).



Por otro lado, el gasto total de los turistas significó uno U$S 1.079.699.054 durante estos tres meses. Nuevamente, Punta del Este fue el destino que más divisas acaparó, con un gasto total de U$S 575.376.062. Los rubros alojamiento y alimentación fueron los que más gastos representaron para los visitantes.



Argentinos, brasileros y chilenos fueron los que más llegaron a Uruguay en este periodo, al tiempo que unos 60.439 uruguayos hicieron turismo en el país. Aún así, los paraguayos fueron los que más días estuvieron, con una estadía promedio de 12,2 días, y los que más gastaron por persona (U$S 1747,3).



Las proyecciones para los datos anuales del 2017 son prósperas. De acuerdo a un informe del Centro de Investigaciones económicas (CINVE), este año puede llegar a convertirse en el mejor año en materia de turismo desde que se tienen registros. Si bien en 2016 se pasó por primera vez en la historia la marca de 3 millones de turistas recibidos, en el primer trimestre de 2017 ya se alcanzó el 65% del total del año anterior.



Veranos atrás.

Es posible encontrar registros de visitantes desde la década del 30 del siglo pasado donde, en lo que se puede denominar como fase incipiente, visitaban nuestro país anualmente entre 130 mil y 230 mil turistas al año. En el periodo comprendido entre 1956 y 1961 se da una fase de crecimiento sin precedente, en la cual se superan los 500 mil visitantes al año. La cifra del millón de turistas anuales es superada por primera vez en el año 1979 según dan cuenta las estadísticas.



Ahora bien, recién a partir de la década de los `60s es posible identificar informes mensuales que permitan conformar datos trimestrales. En la misma los turistas del primer trimestre oscilan entre 135 mil y 265 mil. La década siguiente comienza con un número de 265.900 turistas para finalizar con 431.834; mientras que los datos para los `80s (1980-1986) muestran fuertes oscilaciones, promediando unos 394 mil turistas en el primer trimestre. La información de la década de 1990, muestra un mínimo de 811 mil turistas durante el primer trimestre de 1995. Finaliza con casi un millón de turistas (999.907) en el verano de 1999.



Durante la primera década del siglo presenta una tendencia de crecimiento que inicia con medio millón de turistas y finaliza con aproximadamente 750 mil. En los primeros trimestres de los años 2011, 2012 y 2013 se supera la cifra del millón de turistas; mientras que en los restantes, el número es algo inferior. Finalmente, durante el verano de 2016 llegaron al país 1.173.297 personas.



Conclusión.

La ministra de Turismo, Liliam Kechichian afirmó en Radio Uruguay que el primer trimestre de este año fue el mejor de la historia, en cuanto a turismo receptivo. Los registros de visitantes a Uruguay existen al menos desde 1930 pero es desde los años `60s que se dispone de registros trimestrales. En 2017 ingresaron 1.389.470 turistas, siendo el registro trimestral más alto en la serie de tiempo. Por ello, la frase es verdadera.