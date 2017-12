La ley de cincuentones con votos inesperados

Pasada la medianoche, la Cámara de Representantes aprobó el polémico proyecto de ley de reforma del régimen jubilatorio para los cincuentones, y lo pasó al Senado que sancionará la norma la semana próxima. La iniciativa está cerrada a cualquier cambio. El proyecto en general tuvo el apoyo de la bancada del Frente Amplio, Unidad Popular y varios legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado.

Desde la oposición, Unidad Popular se manifestó enérgicamente a favor de la eliminación de las AFAP, en tanto desde la bancada del Frente Amplio se anunció la pretensión de reducir su margen de ganancia. De todos modos, algún sector del oficialismo recordó haber votado la reforma previsional de 1996 que implementó el sistema mixto con las administradoras de fondos.

La oposición también dijo que este proyecto de ley es "ideológico" por ir contra las administradoras.

El primer orador fue Alejandro Sánchez (MPP) que sostuvo que "es la mejor solución posible que se podía dar dada la situación del país. Muchas veces lo perfecto es enemigo de lo posible. Cuando hablamos de derechos, los derechos tienen costos".

Destacó que por negociación en la bancada oficialista se incorporarán a esta solución los cincuentones que ya se han jubilado. En este sentido esos ya jubilados que fueron obligados a pasarse al nuevo régimen de AFAP hace 21 años, tendrán un 20% de aumento en sus pasividades. Explicó que se acordó una baja de las comisiones que cobran las administradoras privadas que en casi todos los casos es un 50% de lo que perciben, lo que se incorporó en la negociación. Dijo que la propuesta "tiene sustentabilidad a largo plazo".

Al contrario de lo que sostiene Sánchez, el nacionalista Jaime Trobo dijo que esta ley "no beneficia" a los cincuentones, sino que "es una solución política para saldar las cuentas internas" en el Frente.

Trobo recordó que el Partido Nacional propuso una solución al problema ya en 2014 que establecía algo que ahora se quitó: que los futuros jubilados puedan optar por el régimen (mixto o BPS) al momento de jubilarse. Esto también formaba parte del proyecto original del Poder Ejecutivo pero fue retirado en la negociación interna en el Frente.

"Se pinta esta solución como la mejor, pero nosotros decimos que no lo es. La mejor solución legislativa es que opten cuando decidan jubilarse sobre los dos regímenes", subrayó. "Este proyecto es igual al que Astori se oponía. Es una solución gatopardista: cambiar todo para que no cambie nada", agregó.

Sin libertad.

Luego, el diputado colorado Conrado Rodríguez sostuvo que los trabajadores "no tienen libertad" con esta ley porque no podrán elegir el régimen por el cual jubilarse en el momento de hacerlo. Destacó la propuesta colorada —que al final no se votaría— para que a los que queden en el sistema mixto se le computen los años aportados.

Lilian Galán, diputada oficialista, apuntó que los que se oponen a esta ley "defienden el afán de lucro de las AFAP".

Más adelante, el diputado Iván Posada del Partido Independiente, recordó los costos que tiene el proyecto acordado que son muy superiores a la iniciativa que presentaron los partidos de la oposición. Anunció que su bancada votaría en contra de la iniciativa. Acusó al ministro de Trabajo Ernesto Murro de "gran deslealtad con la República y con su propio gobierno" por haber propiciado una solución muy costosa para el país como original que costaba unos US$ 3.700 millones.

Su voto a favor de la iniciativa fue anunciado entonces por Eduardo Rubio, de Unidad Popular. Manifestó su posición contraria a las AFAP.

A su vez, el diputado nacionalista Jorge Gandini destacó la iniciativa del Partido Colorado, similar a una presentada por los blancos en 2014, para que el régimen se elija al jubilarse.

Proyecto "sienta precedente de desconfianza"

Un comunicado de AFAP Sura firmado por su presidente internacional, Ignacio Calle Cuartas, sostiene que el proyecto de ley que atiende la situación de los cincuentones, "sienta un precedente inconveniente en la confianza en la institucionalidad del país y la estabilidad jurídica, aspectos claves para las decisiones de inversión privada, que impulsa el desarrollo económico y social a largo plazo de cualquier territorio".

El texto de la compañía, dado a conocer ayer defiende el régimen de jubilación privado al sostener que "los sistemas de ahorro individual han demostrado ser los más adecuados para la sostenibilidad fiscal de los países".

Respecto a lo que los ejecutivos de Sura entienden como una escasa discusión previa de la iniciativa, se sostiene que: "Estamos convencidos de que decisiones de alta sensibilidad social y fiscal, requieren debates responsables, basados en criterios técnicos, condiciones que en el proceso de aprobación del proyecto de ley en curso en Uruguay no se han dado" .

Asimismo, el comunicado señala que "es fundamental retomar el análisis sobre los ajustes requeridos al sistema y las medidas que estimulen el ahorro en los uruguayos, pensando en su interés con criterios técnicos y sostenibles, es decir, con mirada de largo plazo. En la medida en que todos los actores discutamos y actuemos con estos propósitos comunes podremos fortalecer el sistema".