"Les vamos a pagar", dijo el presidente a judiciales

Los manifestantes esperaron que el presidente terminase de hacer declaraciones a la prensa para pedirle explicaciones. Eran funcionarios judiciales que reclamaban por el cumplimiento de adeudos salariales aún no saldados por casi US$ 70 millones. "¿Hay disposición a pagar, o no hay nada?", le preguntó cara a cara uno de los trabajadores al presidente Tabaré Vázquez. El manifestante portaba un cartel: "Para otros sí hay plata, pero para nosotros no", decía.

El presidente se plantó frente a los trabajadores y luego de conversar un rato con ellos se comprometió a pagarles lo que corresponde. "Nosotros les vamos a pagar. Vamos a pagar", respondió Vázquez. "El gobierno cumple con sus obligaciones, cuando esto esté dilucidado les vamos a pagar", agregó el mandatario.

Allí los manifestantes buscaron sellar el compromiso y apelaron a una de las repetidas frases del líder frenteamplista: "Dentro de la ley y la constitución todo, fuera de la ley y la constitución nada". "Cómo no", respondió Vázquez.

Uno de los manifestantes le había reclamado al presidente que su gobierno estaba sacando leyes que le servían de excusa al Poder Ejecutivo para estirar el pago de los adeudos. Sin embargo, Vázquez aclaró que la intención de la administración ha sido acordar con los implicados.

"El gobierno va a cumplir las obligaciones, pero no hay fiscal para integrar a ese proceso, se ha consultado a 12 que no aceptan asumir porque se sienten juez y parte del proceso", les explicó el mandatario, en referencia a las demoras en la designación de un fiscal que entienda en los recursos que se han presentado contra las normas que han ido postergando los cobros. Cuatro mil trabajadores judiciales y actuarios reclaman adeudos de casi US$ 70 millones porque piden la aplicación de la ley que "enganchó" sus remuneraciones a las de los ministros de Estado y los de la Suprema Corte. En la Rendición de Cuentas el Ejecutivo incluyó un artículo que de hecho posterga sin fecha el pago de los adeudos que fue dispuesto por sentencias judiciales que están firmes.

Cataluña.

Antes del Consejo de Ministros realizado ayer en Trinidad, Vázquez se pronunció por primera vez sobre la declaratoria de independencia aprobada por el parlamento catalán.

"La posición formal de Uruguay es la única que hay: Uruguay tiene relaciones de amistad diplomáticas con el reino de España y esta es la realidad y tenemos esas relaciones históricas y ese es el punto de partido de cualquier análisis de la situación", dijo.

Para Vázquez lo que está ocurriendo es un asunto interno de los españoles. "Lo tienen que resolver los españoles; lo que deseamos es una solución pacífica", comentó el presidente que a comienzos de año recibió la visita del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.

Luego de referirse a ese tema Vázquez respondió sobre la marcha de la venta de marihuana en el país y adelantó que en las próximas semanas asistirá a la inauguración de una planta de procesamiento de marihuana medicinal.

A su vez, reconoció que se ha hecho un parate en la producción de la marihuana recreativa, pero aseguró que no ha habido dificultades.

"La demanda está por encima de la producción", indicó y aclaró que por ello "se para un tiempo para ordenar". "Hay más farmacias de las que habían empezado", señaló el mandatario.

Otro de los temas sobre los que respondió Vázquez fue el descubrimiento de hidrocar-buros en territorio nacional. Dijo que el gobierno ha actuado con cautela y aclaró que "nunca se dijo que fuera un gran anuncio".

Ahora el Poder Ejecutivo reactivará un proyecto de ley sobre hidrocarburos.

Se adelantó el paro judicial

El paro de los trabajadores judiciales que iba a realizarse mañana se adelantó para hoy, por lo que puede complicarse el comienzo de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal previsto para mañana. En la asamblea que se realizará a partir de las 14 horas puede decidirse una detención de actividades por tiempo indefinido.

Unos 4.000 trabajadores reclaman casi US$ 70 millones que dicen que se les adeuda.